https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/takie-obstoyatelstva-kayun-o-provedenii-totalnogo-diktanta-v-abkhazii-1050735796.html

Такие обстоятельства: Каюн о проведении "Тотального диктанта" в Абхазии

Такие обстоятельства: Каюн о проведении "Тотального диктанта" в Абхазии

Sputnik Абхазия

Где и как будет проходить акция "Тотальный диктант" в Абхазии, почему важно знать несколько языков, в эфире радио Sputnik рассказала представитель... 12.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-12T09:54+0300

2024-04-12T09:54+0300

2024-04-12T09:55+0300

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тотальный диктант

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грамотность

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Такие обстоятельства: Каюн о проведении Тотального диктанта в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Каюн о проведении Тотального диктанта в Абхазии

"Тотальный диктант" 2024 года состоится 20 апреля. У всех желающих будет возможность проверить свою грамотность. Акция впервые прошла в 2004 году. В Абхазии же диктант пройдет в 11-й раз. Площадки будут организованы в Сухуме, Гудауте и Гагрском районе.До проведения "Тотального диктанта" 16 апреля в представительстве Россотрудничества в Абхазии состоится беседа с элементами обсуждения каких-то сложных случаев в русском языке, сообщила сотрудник представительства, старший преподаватель кафедры истории русской и зарубежной литературы АГУ Наталья Каюн. Сам же диктант в столице будет проходить в школе № 2 имени Пушкина в 14 часов. Ежегодно организаторы акции в Сухуме приглашают известных людей, чтобы они выступили в роли диктующих. Кто будет читать текст диктанта в этом году, пока не известно, сказала Каюн.Полная версия беседы в аудиофайле."Тотальный диктант" – ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в ней могут все желающие. Цель акции – показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст сочиняет каждый год известный писатель специально для акции. В год двадцатилетия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева.

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абхазия, тотальный диктант, акция, русский язык, грамотность, подкасты, аудио