https://sputnik-abkhazia.ru/20240412/test-na-gramotnost-kak-proydet-totalnyy-diktant-v-abkhazii--1050749977.html
Тест на грамотность: как пройдет "Тотальный диктант" в Абхазии
Тест на грамотность: как пройдет "Тотальный диктант" в Абхазии
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Ежегодная акция "Тотальный диктант" пройдет в Сухуме, Гагрском районе и Гудауте 20 апреля. 12.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-12T17:21+0300
2024-04-12T17:21+0300
2024-04-12T17:21+0300
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Акция начнется в 14:00 в Сухумской школе №2, Гячрыпшской средней школе и Гудаутской второй школе. "Тотальный диктант" — ежегодная акция в формате свободного диктанта. Принять участие может каждый. Цель – показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и сложно, но увлекательно. В прошлом году текст диктанта в Абхазии был зачитан директором ЦВЗ Эльвирой Арсалия, до нее в акции участвовал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Куратор диктанта в Абхазии Наталья Каюн призналась Sputnik, что в этом году выбрать хедлайнера еще не удалось. Проверять работы участников акции "Тотальный диктант" будут преподаватели из Абхазского госуниверситета и студенты старших курсов филфака. Работы, по словам Каюн, будут под шифром.
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абхазия, тотальный диктант, видео, мультимедиа, видео
абхазия, тотальный диктант, видео, мультимедиа, видео
Тест на грамотность: как пройдет "Тотальный диктант" в Абхазии
Ежегодная акция "Тотальный диктант" пройдет в Сухуме, Гагрском районе и Гудауте 20 апреля.
Акция начнется в 14:00 в Сухумской школе №2, Гячрыпшской средней школе и Гудаутской второй школе.
"Тотальный диктант" — ежегодная акция в формате свободного диктанта. Принять участие может каждый. Цель – показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и сложно, но увлекательно.
В прошлом году текст диктанта в Абхазии был зачитан директором ЦВЗ Эльвирой Арсалия, до нее в акции участвовал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Куратор диктанта в Абхазии Наталья Каюн призналась Sputnik, что в этом году выбрать хедлайнера еще не удалось.
Проверять работы участников акции "Тотальный диктант" будут преподаватели из Абхазского госуниверситета и студенты старших курсов филфака. Работы, по словам Каюн, будут под шифром.