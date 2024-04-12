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Турнир по стрельбе из лука прошел в Сухуме
Турнир по стрельбе из лука прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
Соревнования по стрельбе из лука прошли в АГУ. 12.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-12T11:06+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турнир по стрельбе из лука между факультетами Абхазского госуниверситета прошел в Сухуме. В соревнованиях участвовали как студенты, так и сотрудники вуза. Каждая команда состояла из четырех человек. Они должны поразить цели на различных дистанциях. Победителем турнира стал филологический факультет, набравший наибольшее количество очков в общекомандном зачете. Второе место у агроинженерного, третье — за факультетом искусств.В индивидуальном зачете лучшей среди девушек стала студентка филологического факультета Асмат Какачия, второе место у Есмы Хиба с педагогического и третье — у Ланы Квеквескири с экономического.Студент факультета искусств Даниил Тания стал лучшим среди юношей, второе и третье место у Леона Лакашия с агроинженерного и Алана Хаджимба с филологического.Лучших выбрали и среди преподавателей. Самым метким по итогам турнира стал Адгур Какоба, Алиса Гунба заняла второе место, Ада Адлейба – третье. Цель турнира – формирование интереса к традиционным видам спортивных состязаний и спортивного образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.Соревнования организовали Абхазская федерация стрельбы из лука и Спортклуб АГУ. Подготовкой и проведением соревнований занимался оргкомитет во главе с зампроректора Юрием Трувалевым.
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Турнир по стрельбе из лука прошел в Сухуме
11:06 12.04.2024 (обновлено: 12:03 12.04.2024)
Соревнования по стрельбе из лука прошли в АГУ.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турнир по стрельбе из лука между факультетами Абхазского госуниверситета прошел в Сухуме.
В соревнованиях участвовали как студенты, так и сотрудники вуза. Каждая команда состояла из четырех человек. Они должны поразить цели на различных дистанциях.
Победителем турнира стал филологический факультет, набравший наибольшее количество очков в общекомандном зачете. Второе место у агроинженерного, третье — за факультетом искусств.
В индивидуальном зачете лучшей среди девушек стала студентка филологического факультета Асмат Какачия, второе место у Есмы Хиба с педагогического и третье — у Ланы Квеквескири с экономического.
Студент факультета искусств Даниил Тания стал лучшим среди юношей, второе и третье место у Леона Лакашия с агроинженерного и Алана Хаджимба с филологического.
Лучших выбрали и среди преподавателей. Самым метким по итогам турнира стал Адгур Какоба, Алиса Гунба заняла второе место, Ада Адлейба – третье.
Цель турнира – формирование интереса к традиционным видам спортивных состязаний и спортивного образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.
Соревнования организовали Абхазская федерация стрельбы из лука и Спортклуб АГУ. Подготовкой и проведением соревнований занимался оргкомитет во главе с зампроректора Юрием Трувалевым.