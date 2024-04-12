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Взаимный интерес: Салакая о вкладе Абхазии в российскую космонавтику

Взаимный интерес: Салакая о вкладе Абхазии в российскую космонавтику

Sputnik Абхазия

Заведующая научно-приматологическим музеем НИИЭПиТа Альдона Салакая в эфире радио Sputnik рассказала о роли Абхазии в развитии советской и, позже, российской... 12.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-12T15:51+0300

2024-04-12T15:51+0300

2024-04-12T15:52+0300

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Взаимный интерес: Салакая о вкладе Абхазии в российскую космонавтику Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Салакая о вкладе Абхазии в российскую космонавтику

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Абхазия имеет непосредственное отношение к этой дате. Сухумский Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии в обстановке особой секретности принимал участие в развитии космических технологий. Именно его питомцев впервые в СССР отправили на биоспутниках в космос. О том, как абхазские ученные взаимодействовали в космических исследованиях и программах с российскими институтами, какие перспективы по сотрудничеству в этом направлении есть сегодня, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая научно-приматологическим музеем НИИЭПиТа Альдона Салакая. "Мы являлись старейшим приматологическим и исследовательским центром, единственным в СССР, крупнейшим в мире. Все новшества, все самое передовое, что было в 80-е годы, было здесь, в Сухуме, так как наш Институт непосредственно подчинялся АНА СССР. 80-е годы - это время расцвета нашего Института, его деятельность была обширна во всех научных направлениях. Все передовые технологии: радиобиология, космическая биология, все проекты были здесь, включая космическую биологию", - рассказала Салакая. К тому времени уже был совершен первый полет Юрия Гагарина в космос. После возвращения космонавтов на землю, состояние их здоровья требовало еще много проектов и экспериментов, возникало много вопросов об их реабилитации. До этого в космос отправляли собак. Приматов в космос первыми отправили американцы. В Сухуме также приступили к изучению поведения приматов в космосе. "Наш Институт работал с конца 70-х над этим. Первый полет нашего примата в космос состоялся в 1983 году. Отбирали с рождения самых сильных. В команде космонавтов было несколько десятков обезьян, это были только макаки-резус", - сообщила Альдона Салакая. О том, как обучали животных, как проводили отбор, как обезьяны принимали пищу в полете, что было с ними после возвращения, слушайте в подкасте.

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