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Часть истории: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны
Часть истории: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны
Sputnik Абхазия
Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны был построен примерно в Х века нашей эры. 13.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-13T18:44+0300
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По данным Госуправления историко-культурного наследия Абхазии, за все это время храм ни разу не реставрировался и не подвергался существенным изменениям. Около 10 лет назад кровля храма дала течь, что привело к рассыпанию блоков и угрожало фрескам. В 2012 году за счет государственных средств вокруг здания были установлены строительные леса с дополнительной металлической кровлей. В тоже время двор храма был уложен камнем, были проведены дренажные работы. Кровля состоит из нескольких слоев черепицы. Она уложена с помощью крепкого раствора, что не позволяет демонтировать ее без повреждений. По этой причине власти намерены перебрать черепицу, пропитать специальным раствором, а уже непригодные к дальнейшему использованию детали заменить на реплику хорошего качества. Специалисты Госуправления историко-культурного наследия Абхазии заключили, что фрески в храме в удовлетворительном состоянии, но на них оказывают воздействие перепады температуры во время церковных служб и зажженные свечи.
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Часть истории: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны
Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны был построен примерно в Х века нашей эры.
По данным Госуправления историко-культурного наследия Абхазии, за все это время храм ни разу не реставрировался и не подвергался существенным изменениям.
Около 10 лет назад кровля храма дала течь, что привело к рассыпанию блоков и угрожало фрескам. В 2012 году за счет государственных средств вокруг здания были установлены строительные леса с дополнительной металлической кровлей.
В тоже время двор храма был уложен камнем, были проведены дренажные работы.
Кровля состоит из нескольких слоев черепицы. Она уложена с помощью крепкого раствора, что не позволяет демонтировать ее без повреждений. По этой причине власти намерены перебрать черепицу, пропитать специальным раствором, а уже непригодные к дальнейшему использованию детали заменить на реплику хорошего качества.
Специалисты Госуправления историко-культурного наследия Абхазии заключили, что фрески в храме в удовлетворительном состоянии, но на них оказывают воздействие перепады температуры во время церковных служб и зажженные свечи.