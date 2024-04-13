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Часть истории: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны

Часть истории: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны

Sputnik Абхазия

Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны был построен примерно в Х века нашей эры. 13.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-13T18:44+0300

2024-04-13T18:44+0300

2024-04-13T18:44+0300

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По данным Госуправления историко-культурного наследия Абхазии, за все это время храм ни разу не реставрировался и не подвергался существенным изменениям. Около 10 лет назад кровля храма дала течь, что привело к рассыпанию блоков и угрожало фрескам. В 2012 году за счет государственных средств вокруг здания были установлены строительные леса с дополнительной металлической кровлей. В тоже время двор храма был уложен камнем, были проведены дренажные работы. Кровля состоит из нескольких слоев черепицы. Она уложена с помощью крепкого раствора, что не позволяет демонтировать ее без повреждений. По этой причине власти намерены перебрать черепицу, пропитать специальным раствором, а уже непригодные к дальнейшему использованию детали заменить на реплику хорошего качества. Специалисты Госуправления историко-культурного наследия Абхазии заключили, что фрески в храме в удовлетворительном состоянии, но на них оказывают воздействие перепады температуры во время церковных служб и зажженные свечи.

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