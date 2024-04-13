https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/gde-udarenie-u-folgi-i-biblioteki-oshibki-kotorye-ranshe-byli-normoy-1050749399.html
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Sputnik Абхазия
Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось. 13.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-13T15:56+0300
2024-04-13T15:56+0300
2024-04-13T17:01+0300
радио
подкасты
русский язык
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0c/1050749235_0:55:1500:899_1920x0_80_0_0_d952c631c31ba5ef0bce89421de9d125.jpg
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Sputnik Абхазия
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0c/1050749235_115:0:1386:953_1920x0_80_0_0_e85eb36a823ee4d6a7d018b132adf0f1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, русский язык, аудио
подкасты, русский язык, аудио
Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой
15:56 13.04.2024 (обновлено: 17:01 13.04.2024)
Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось.
Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"?