https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/gde-udarenie-u-folgi-i-biblioteki-oshibki-kotorye-ranshe-byli-normoy-1050749399.html

Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой

Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой

Sputnik Абхазия

Разбираем популярные ошибки в ударении и выясняем, где оно поменялось. 13.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-13T15:56+0300

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Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой Sputnik Абхазия Где ударение у "фольги" и "библиотеки"? Ошибки, которые раньше были нормой

Какая ошибка закралась в песню "В лесу родилась елочка"? Как раньше произносили слово "библиотека", как расшифровывается "паспорт" и почему ударение ставили на последний слог? Что сейчас происходит со словом "эксперт" и при чем тут "конкурс"? Слушайте подкасты РИА Новости.

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