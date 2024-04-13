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Изменен график веерных отключений в Абхазии
Изменен график веерных отключений в Абхазии
Sputnik Абхазия
Шестичасовой график отключений был введен на территории Абхазии в связи с аварией в деривационном тоннеле ИнгурГЭС 6 апреля. 13.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-13T15:00+0300
2024-04-13T15:00+0300
2024-04-13T15:00+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Новый график веерных отключений электричества введен в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго". "В связи с окончанием ремонтных работ в деривационном тоннеле и возобновлением работы ИнгурГЭС ограничения подачи электроэнергии будут сниматься поэтапно", - говорится в публикации.Вместо шестичасовых отключений света в районах республики не будет четыре часа в сутки. Авария в деривационном тоннеле ИнгурГЭС произошла в субботу, 6 апреля. Была повреждена стена, бетонные обломки попали в турбинный отсек, из-за чего было принято решение о временной приостановке работы станции.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Изменен график веерных отключений в Абхазии
Шестичасовой график отключений был введен на территории Абхазии в связи с аварией в деривационном тоннеле ИнгурГЭС 6 апреля.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Новый график веерных отключений электричества введен в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго".
"В связи с окончанием ремонтных работ в деривационном тоннеле и возобновлением работы ИнгурГЭС ограничения подачи электроэнергии будут сниматься поэтапно", - говорится в публикации.
Вместо шестичасовых отключений света в районах республики не будет четыре часа в сутки.
Авария в деривационном тоннеле ИнгурГЭС произошла в субботу, 6 апреля. Была повреждена стена, бетонные обломки попали в турбинный отсек, из-за чего было принято решение о временной приостановке работы станции.