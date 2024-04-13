https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/izmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-abkhazii-1050754889.html

Изменен график веерных отключений в Абхазии

Изменен график веерных отключений в Абхазии

Sputnik Абхазия

Шестичасовой график отключений был введен на территории Абхазии в связи с аварией в деривационном тоннеле ИнгурГЭС 6 апреля. 13.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-13T15:00+0300

2024-04-13T15:00+0300

2024-04-13T15:00+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/18/1049199695_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_8a84dade6e234a1e5c11647ba1a5d94f.jpg

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Новый график веерных отключений электричества введен в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго". "В связи с окончанием ремонтных работ в деривационном тоннеле и возобновлением работы ИнгурГЭС ограничения подачи электроэнергии будут сниматься поэтапно", - говорится в публикации.Вместо шестичасовых отключений света в районах республики не будет четыре часа в сутки. Авария в деривационном тоннеле ИнгурГЭС произошла в субботу, 6 апреля. Была повреждена стена, бетонные обломки попали в турбинный отсек, из-за чего было принято решение о временной приостановке работы станции.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, черноморэнерго