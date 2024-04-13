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Шестакова рассказала о преимуществах поездки в Абхазию по Единому билету

Шестакова рассказала о преимуществах поездки в Абхазию по Единому билету

Sputnik Абхазия

Пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория Шестакова в интервью радио Sputnik рассказала, как в этом году будут осуществляться перевозки по... 13.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-13T11:50+0300

2024-04-13T11:50+0300

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Шестакова о "едином" билете в Абхазию: Sputnik Абхазия Шестакова о "едином" билете в Абхазию:

Продажи по "единому" билету из России в Абхазию уже идут. Перевозки пассажиров начнутся 30 апреля, сообщила пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория Шестакова.По ее словам, число пассажиров, воспользовавшихся "единым" билетом, с каждым годом растет. В этом году ожидается еще больший ажиотаж, чем в прошлом году. Мультимодальные перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.Оформить "единый" билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей "Федеральной пассажирской компании" и на сайте РЖД.Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.Подробности слушайте в аудиофайле.

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