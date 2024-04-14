https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/dopolnitelnoe-vremya-karchava-o-sportklube-agu---1050733584.html

Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ

Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ

Sputnik Абхазия

Председатель спортклуба АГУ Инга Карчава - гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 14.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-14T13:32+0300

2024-04-14T13:32+0300

2024-04-14T13:31+0300

радио

подкасты

дополнительное время

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/0b/1050733419_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6a155c162d7b664379e2df231c5d3345.jpg

Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ Sputnik Абхазия Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ

Студенты Абхазского государственного университета недавно вернулись с призовыми местами с чемпионата среди студентов аграрных вузов России и дружественных государств.Абхазские самбисты заняли два первых и одно второе места.Также, в командном зачете среди девочек абхазская команда заняла третье место.О прошедших соревнованиях, о том, какую работу ведет спорт клуб абхазского университета, рассказала его председатель Инга Карчава.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, дополнительное время, спорт, аудио