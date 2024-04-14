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Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ
Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ
Sputnik Абхазия
Председатель спортклуба АГУ Инга Карчава - гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 14.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-14T13:32+0300
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Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ
Студенты Абхазского государственного университета недавно вернулись с призовыми местами с чемпионата среди студентов аграрных вузов России и дружественных государств.Абхазские самбисты заняли два первых и одно второе места.Также, в командном зачете среди девочек абхазская команда заняла третье место.О прошедших соревнованиях, о том, какую работу ведет спорт клуб абхазского университета, рассказала его председатель Инга Карчава.Полную версию интервью слушайте в подкасте.
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подкасты, дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: Карчава о спортклубе АГУ
Председатель спортклуба АГУ Инга Карчава - гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Студенты Абхазского государственного университета недавно вернулись с призовыми местами с чемпионата среди студентов аграрных вузов России и дружественных государств.
Абхазские самбисты заняли два первых и одно второе места.
Также, в командном зачете среди девочек абхазская команда заняла третье место.
О прошедших соревнованиях, о том, какую работу ведет спорт клуб абхазского университета, рассказала его председатель Инга Карчава.
Полную версию интервью слушайте в подкасте.