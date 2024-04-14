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Овсепян о поддержке читателей: чувствуешь невероятную "химию" и это потрясающе

Овсепян о поддержке читателей: чувствуешь невероятную "химию" и это потрясающе

Sputnik Абхазия

Сборник рассказов "С любовью из Абхазии" Ардашеса Овсепяна вышел недавно в свет. О чем четвертая книга, о творческом пути, чем хочет поделиться с читателем, о... 14.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-14T11:55+0300

2024-04-14T11:55+0300

2024-04-14T12:39+0300

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Овсепян о поддержке читателей: чувствуешь невероятную "химию" и это потрясающе Sputnik Абхазия Овсепян о поддержке читателей: чувствуешь невероятную "химию" и это потрясающе

Сборник рассказов "С любовью из Абхазии" Ардашеса Овсепяна вышел недавно в свет. О чем четвертая книга, о творческом пути, чем хочет поделиться с читателем, о дальнейших планах, в эфире радио Sputnik рассказал молодой писатель.Примерно год тому назад вышла третья книга Ардашеса Овсепяна "Хулиганы с Мухусской дороги", после которой он не планировал больше что-то издавать, но отклики читателей и тепло, которое получал от них, дали ему силы и желание продолжить, признался автор."Сегодня это, пожалуй, не самый легкий путь (о писательском творчестве- примеч.). Действительно, тернистый путь, тяжелый, который требует большой самоотдачи. При этом приносит не такие большие дивиденды, как хотелось бы. Это все делается, скорее всего, для души… Я действительно благодарен своему городу, своей стране и людям, которые меня окружают. Это их заслуга. С 2014 года, когда я только начал писать рассказы, кроме теплых отзывов и слов поддержки ничего не слышал. Такая невероятная "химия" возникает с родным городом и это потрясающе. Это нельзя не чувствовать, не любить, не использовать для того, чтобы сделать что-то хорошее для своей страны", - сказал Овсепян.Если раньше, по его словам, он писал что-то время от времени, то последние полгода пишет каждый день. Знакомство с редактором Викторией Мухамеджановой, по признанию Овсепяна, дало импульс для творческого развития, вследствие чего появилось флагманское произведение сборника "С любовью из Абхазии" - повесть "Отдых в Абхазии".Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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