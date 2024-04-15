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Более 60 мешков мусора собрали в Пицунда-Мюссерском заповеднике за два дня
Более 60 мешков мусора собрали в Пицунда-Мюссерском заповеднике за два дня
Sputnik Абхазия
Субботники на территории Пицунда-Мюссерского заповедника будут проводиться каждые выходные апреля. 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T19:02+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Более 60 мешков мусор собрали в Пицунда-Мюссерском заповеднике за два субботника, рассказала Sputnik замдиректора заповедника по науке Сабина Лобода.По словам Лободы, первый субботник прошел на прошлой неделе в месте произрастания самшита в селе Лдзаа. Там сотрудники заповедника собрали около 30 мешков мусора, в основном, металлолом и бытовые отходы.В прошлое воскресенье субботник провели на территории сосновой рощи в Пицунде. К сотрудникам заповедника присоединились горожане и школьники – всего было около 15 человек."Там расположена тропа, по которой туристы ходят к морю. Насколько я помню, в этой зоне никогда субботник не проводился. За два часа мы собрали 35 мешков мусора, среди которого было очень много именно бутылок от алкогольных напитков – примерно 13 мешков. То есть, их туда привезли и выбросили", - уточнила Лобода.Инициативу поддержали также местные предприниматели, которые обеспечили участников субботников необходимыми принадлежностями.
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абхазия, пицунда, пицунда-мюссерский заповедник
Более 60 мешков мусора собрали в Пицунда-Мюссерском заповеднике за два дня
19:02 15.04.2024 (обновлено: 21:17 15.04.2024)
Субботники на территории Пицунда-Мюссерского заповедника будут проводиться каждые выходные апреля.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Более 60 мешков мусор собрали в Пицунда-Мюссерском заповеднике за два субботника, рассказала Sputnik замдиректора заповедника по науке Сабина Лобода.
"Субботники на территории заповедника мы проводим регулярно, так как у нас много мусора скапливается до и после курортного сезона. В этом году мы решили регулярно их проводить в течение всего апреля – каждую субботу или воскресенье в разных частях заповедника", - отметила она.
По словам Лободы, первый субботник прошел на прошлой неделе в месте произрастания самшита в селе Лдзаа. Там сотрудники заповедника собрали около 30 мешков мусора, в основном, металлолом и бытовые отходы.
В прошлое воскресенье субботник провели на территории сосновой рощи в Пицунде. К сотрудникам заповедника присоединились горожане и школьники – всего было около 15 человек.
"Там расположена тропа, по которой туристы ходят к морю. Насколько я помню, в этой зоне никогда субботник не проводился. За два часа мы собрали 35 мешков мусора, среди которого было очень много именно бутылок от алкогольных напитков – примерно 13 мешков. То есть, их туда привезли и выбросили", - уточнила Лобода.
Инициативу поддержали также местные предприниматели, которые обеспечили участников субботников необходимыми принадлежностями.