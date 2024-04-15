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Более 60 мешков мусора собрали в Пицунда-Мюссерском заповеднике за два дня

Более 60 мешков мусора собрали в Пицунда-Мюссерском заповеднике за два дня

Sputnik Абхазия

Субботники на территории Пицунда-Мюссерского заповедника будут проводиться каждые выходные апреля. 15.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-15T19:02+0300

2024-04-15T19:02+0300

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пицунда-мюссерский заповедник

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Более 60 мешков мусор собрали в Пицунда-Мюссерском заповеднике за два субботника, рассказала Sputnik замдиректора заповедника по науке Сабина Лобода.По словам Лободы, первый субботник прошел на прошлой неделе в месте произрастания самшита в селе Лдзаа. Там сотрудники заповедника собрали около 30 мешков мусора, в основном, металлолом и бытовые отходы.В прошлое воскресенье субботник провели на территории сосновой рощи в Пицунде. К сотрудникам заповедника присоединились горожане и школьники – всего было около 15 человек."Там расположена тропа, по которой туристы ходят к морю. Насколько я помню, в этой зоне никогда субботник не проводился. За два часа мы собрали 35 мешков мусора, среди которого было очень много именно бутылок от алкогольных напитков – примерно 13 мешков. То есть, их туда привезли и выбросили", - уточнила Лобода.Инициативу поддержали также местные предприниматели, которые обеспечили участников субботников необходимыми принадлежностями.

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абхазия, пицунда, пицунда-мюссерский заповедник