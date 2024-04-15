https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/feykovoe-prilozhenie-sberbanka-obnaruzhili-v-app-store-1050767904.html

Фейковое приложение Сбербанка обнаружили в App Store

Фейковое приложение Сбербанка обнаружили в App Store

Sputnik Абхазия

Ранее в App Store появились поддельные приложения ВТБ и "Тинькоффа". 15.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-15T19:29+0300

2024-04-15T19:29+0300

2024-04-15T19:29+0300

банки

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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Фейковое приложение Сбербанка России появилось в App Store.Сейчас приложение банка можно установить только в офисе, рассказали РИА Новости в Сбере. В колл-центре не рекомендовали скачивать "Сбер: Онлайн Банк" в магазине для устройств с операционной системой iOS."Даже если есть приложения (в App Store – ред.), то они мошеннические, поэтому не рекомендуем скачивать какие-либо приложения через удаленные каналы", - сказал собеседник агентства.Ранее в App Store появились поддельные приложения ВТБ и "Тинькоффа".

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