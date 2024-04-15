https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/feykovoe-prilozhenie-sberbanka-obnaruzhili-v-app-store-1050767904.html
Фейковое приложение Сбербанка обнаружили в App Store
Фейковое приложение Сбербанка обнаружили в App Store
Sputnik Абхазия
Ранее в App Store появились поддельные приложения ВТБ и "Тинькоффа". 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T19:29+0300
2024-04-15T19:29+0300
2024-04-15T19:29+0300
банки
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СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Фейковое приложение Сбербанка России появилось в App Store.Сейчас приложение банка можно установить только в офисе, рассказали РИА Новости в Сбере. В колл-центре не рекомендовали скачивать "Сбер: Онлайн Банк" в магазине для устройств с операционной системой iOS."Даже если есть приложения (в App Store – ред.), то они мошеннические, поэтому не рекомендуем скачивать какие-либо приложения через удаленные каналы", - сказал собеседник агентства.Ранее в App Store появились поддельные приложения ВТБ и "Тинькоффа".
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
банки
Фейковое приложение Сбербанка обнаружили в App Store
Ранее в App Store появились поддельные приложения ВТБ и "Тинькоффа".
СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Фейковое приложение Сбербанка России появилось в App Store.
Сейчас приложение банка можно установить только в офисе, рассказали РИА Новости в Сбере. В колл-центре не рекомендовали скачивать "Сбер: Онлайн Банк" в магазине для устройств с операционной системой iOS.
"Даже если есть приложения (в App Store – ред.), то они мошеннические, поэтому не рекомендуем скачивать какие-либо приложения через удаленные каналы", - сказал собеседник агентства.
Ранее в App Store появились поддельные приложения ВТБ и "Тинькоффа".