https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/marzaev-o-sukhumskoy-kolonnade-v-ufe-budet-napominat-o-bratskikh-otnosheniyakh-s-abkhaziey-1050761598.html
Марзаев о сухумской колоннаде в Уфе: будет напоминать о братских отношениях с Абхазией
Марзаев о сухумской колоннаде в Уфе: будет напоминать о братских отношениях с Абхазией
Sputnik Абхазия
Вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев в интервью радио Sputnik рассказал, как важно поддерживать братские отношения между народами на примере... 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T13:09+0300
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Марзаев рассказал о строительстве аналога сухумской колоннады в Уфе
Sputnik Абхазия
Марзаев рассказал о строительстве аналога сухумской колоннады в Уфе
Почти 202 миллиона рублей из Фонда целевых программ будет потрачено на строительство копии сухумской колоннады в Уфе. Стройматериалы уже заказаны, ведутся фундаментные работы, рассказал радио Sputnik вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев. Символ дружбы Абхазии и Башкирии планируют достроить до 30 сентября этого года. Высота объекта — около 12 метров, длина — до 30 метров. Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита президента Аслана Бжания в Уфу."Место выбрано идеальное, шикарное. Огромная река Белая у нас в горах, поэтому примерно пейзаж одинаковый. Больше таких широких рек, как Белая, у нас нет. Поэтому на фоне реки, на фоне набережной, ее будет видно со всех сторон. Когда похвастаемся объектом, оценим реакцию людей", – отметил Марзаев. Он также подчеркнул, что в сегодняшних реалиях очень важно, чтобы между народами был диалог. "Когда его нет, все понимаем, к чему это приводит. Живой пример – Украина. При желании и двух родных братьев можно настроить друг против друга. Поэтому чем больше и искренне народы общаются, тем меньше будет противоречий и спорных вопросов. Для этого все эти мероприятия и проводятся, чтобы люди знали и традиции друг друга, и ценности друг друга, и почаще общались не только на уровне руководства, но и простые люди. Понятно, что это символизм, но он напоминает каждый раз, что у нас есть братские отношения с братским абхазским народом", – сказал вице-премьер правительства Башкортостана. Подробности слушайте в подкасте.
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Марзаев о сухумской колоннаде в Уфе: будет напоминать о братских отношениях с Абхазией
13:09 15.04.2024 (обновлено: 13:10 15.04.2024)
Вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев в интервью радио Sputnik рассказал, как важно поддерживать братские отношения между народами на примере строительства аналога сухумской колоннады в Уфе.
Почти 202 миллиона рублей из Фонда целевых программ будет потрачено на строительство копии сухумской колоннады в Уфе. Стройматериалы уже заказаны, ведутся фундаментные работы, рассказал радио Sputnik вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев. Символ дружбы Абхазии и Башкирии планируют достроить до 30 сентября этого года. Высота объекта — около 12 метров, длина — до 30 метров. Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита президента Аслана Бжания в Уфу.
"Место выбрано идеальное, шикарное. Огромная река Белая у нас в горах, поэтому примерно пейзаж одинаковый. Больше таких широких рек, как Белая, у нас нет. Поэтому на фоне реки, на фоне набережной, ее будет видно со всех сторон. Когда похвастаемся объектом, оценим реакцию людей", – отметил Марзаев.
Он также подчеркнул, что в сегодняшних реалиях очень важно, чтобы между народами был диалог.
"Когда его нет, все понимаем, к чему это приводит. Живой пример – Украина. При желании и двух родных братьев можно настроить друг против друга. Поэтому чем больше и искренне народы общаются, тем меньше будет противоречий и спорных вопросов. Для этого все эти мероприятия и проводятся, чтобы люди знали и традиции друг друга, и ценности друг друга, и почаще общались не только на уровне руководства, но и простые люди. Понятно, что это символизм, но он напоминает каждый раз, что у нас есть братские отношения с братским абхазским народом", – сказал вице-премьер правительства Башкортостана.
Подробности слушайте в подкасте
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