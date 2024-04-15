https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/ostorozhno-spoyler-tvorchestvo-vudi-allena-i-roman-silvii-avallone-1050738271.html

Осторожно, спойлер: творчество Вуди Аллена и роман Сильвии Аваллоне

Осторожно, спойлер: творчество Вуди Аллена и роман Сильвии Аваллоне

Sputnik Абхазия

Кинорежиссера, актера, четырехкратного обладателя премии "Оскар" Вуди Аллена и его самые культовые работы обсудили в программе "Осторожно, спойлер!". Ведущая... 15.04.2024, Sputnik Абхазия

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осторожно, спойлер!

кино

литература

обсуждение

анализ

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Осторожно, спойлер: творчество Вуди Аллена и роман Сильвии Авалонне Sputnik Абхазия Осторожно, спойлер: творчество Вуди Аллена и роман Сильвии Авалонне

Кинорежиссера, актера, четырехкратного обладателя премии "Оскар" Вуди Аллена и его самые культовые работы обсудили в программе "Осторожно, спойлер!". Ведущая Ирина Турава поделилась мнением о книге Сильвии Аваллоне "Элиза и Беатриче. История одной дружбы".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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