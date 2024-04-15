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Осторожно, спойлер: творчество Вуди Аллена и роман Сильвии Аваллоне
Осторожно, спойлер: творчество Вуди Аллена и роман Сильвии Аваллоне
Sputnik Абхазия
Кинорежиссера, актера, четырехкратного обладателя премии "Оскар" Вуди Аллена и его самые культовые работы обсудили в программе "Осторожно, спойлер!". Ведущая... 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T10:01+0300
2024-04-15T10:01+0300
2024-04-15T10:02+0300
осторожно, спойлер!
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Осторожно, спойлер: творчество Вуди Аллена и роман Сильвии Авалонне
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер: творчество Вуди Аллена и роман Сильвии Авалонне
Кинорежиссера, актера, четырехкратного обладателя премии "Оскар" Вуди Аллена и его самые культовые работы обсудили в программе "Осторожно, спойлер!". Ведущая Ирина Турава поделилась мнением о книге Сильвии Аваллоне "Элиза и Беатриче. История одной дружбы".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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кино, литература, обсуждение, анализ, подкасты, аудио
кино, литература, обсуждение, анализ, подкасты, аудио
Кинорежиссера, актера, четырехкратного обладателя премии "Оскар" Вуди Аллена и его самые культовые работы обсудили в программе "Осторожно, спойлер!". Ведущая Ирина Турава поделилась мнением о книге Сильвии Аваллоне "Элиза и Беатриче. История одной дружбы".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.