https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/rossiyskie-podrazdeleniya-otrazili-sem-kontratak-vsu-na-avdeevskom-napravlenii-1050768689.html

Российские подразделения отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Российские подразделения отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. ВС России за сутки отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны РФ. 15.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-15T21:37+0300

2024-04-15T21:37+0300

2024-04-15T21:37+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. ВС России за сутки отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны РФ.Противник потерял до 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронемашины, в том числе БМП "Marder" производства ФРГ, и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Хмара".Всего с начала спецоперации уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21137 беспилотников, 502 зенитных ракетных комплекса, 15789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21050 единиц специальной военной автомобильной техники.

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