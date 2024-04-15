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Стоимость проезда в автобусах Сухума вырастет с 1 мая
Стоимость проезда в автобусах Сухума вырастет с 1 мая
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость за проезд в автобусах Сухума вырастет с 10 до 15 рублей с 1 мая, рассказал Sputnik директор Сухумского... 15.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость за проезд в автобусах Сухума вырастет с 10 до 15 рублей с 1 мая, рассказал Sputnik директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба.Это решение согласовано с Минэкономики страны и связано с повышением цен на топливо, запчасти, покрышки и другие расходные материалы.Он уточнил, что Правительство рассматривает и вопрос увеличения стоимости проезда на городских маршрутных такси. Решение еще не принято. Сейчас проезд в столичной маршрутке стоит 30 рублей.
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абхазия, сухум, общественный транспорт
Стоимость проезда в автобусах Сухума вырастет с 1 мая
21:20 15.04.2024 (обновлено: 21:42 15.04.2024)
СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость за проезд в автобусах Сухума вырастет с 10 до 15 рублей с 1 мая, рассказал Sputnik директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба.
Это решение согласовано с Минэкономики страны и связано с повышением цен на топливо, запчасти, покрышки и другие расходные материалы.
Он уточнил, что Правительство рассматривает и вопрос увеличения стоимости проезда на городских маршрутных такси. Решение еще не принято. Сейчас проезд в столичной маршрутке стоит 30 рублей.