https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/svyaschennoe-pisanie-na-abkhazskom-v-abigi-predstavili-novye-knigi--1050764753.html
Священное писание на абхазском: в АбИГИ представили новые книги
Священное писание на абхазском: в АбИГИ представили новые книги
Sputnik Абхазия
Книги издал Институт перевода Библии в Москве тиражом по тысяче экземпляров. 15.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-15T14:09+0300
2024-04-15T14:09+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Четыре притчи из Евангелия от Луки" и "Книгу пророка Ионы" представили в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа в понедельник, 15 апреля.Он выразил благодарность богословскому редактору Джеймсу Хампсону, который изучил абхазский язык и стал помогать в переводе Священного писания с древнееврейского языка."Если бы не он, я, наверное, не смог бы перевести так же, не теряя смысла, как в оригинале. Тогда я понял, что переводить Священное писание — не то же самое, что переводить художественную литературу, это сложно. Отсутствие в абхазских словарях богословских или религиозных слов, заставляет все больше думать и работать", –подчеркнул Ашуба.Что касается книги "Четыре притчи из Евангелия от Луки", то в традиции абхазского устного творчества довольно распространены притчи, которые имеют воспитательный характер."Вообще целиком Библия, Новый и Ветхий заветы очень близки нашему духу. Мышление восточных народов, их образы очень совпадают с нашими, и потому легко понять, когда ты читаешь Священное писание", – заметил Ашуба.Книги были изданы Институтом перевода Библии в Москве и вышли тиражом по тысяче экземпляров. Автор переводов на абхазский язык – директор АбИГИ Арда Ашуба. Теологическим редактором изданий стал ученый, богослов Джеймс Хампсон.
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абхазия, абиги, абхазский язык
Священное писание на абхазском: в АбИГИ представили новые книги
14:09 15.04.2024 (обновлено: 14:43 15.04.2024)
Книги издал Институт перевода Библии в Москве тиражом по тысяче экземпляров.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Четыре притчи из Евангелия от Луки" и "Книгу пророка Ионы" представили в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа в понедельник, 15 апреля.
"Я, конечно, читал Священное писание и мысленно переводил, как это можно сказать на абхазском — это одно дело. Но когда ты переводишь не только для себя, чтобы понять, а для другого человека — это работа сложная. Книгу пророка Ионы, я читал в детской библии, и очень меня это заинтересовало. Я ее перевел в течение двух-трех дней, но затем очень долго редактировали", – рассказал автор переводов на абхазский язык, директор АбИГИ Арда Ашуба.
Он выразил благодарность богословскому редактору Джеймсу Хампсону, который изучил абхазский язык и стал помогать в переводе Священного писания с древнееврейского языка.
"Если бы не он, я, наверное, не смог бы перевести так же, не теряя смысла, как в оригинале. Тогда я понял, что переводить Священное писание — не то же самое, что переводить художественную литературу, это сложно. Отсутствие в абхазских словарях богословских или религиозных слов, заставляет все больше думать и работать", –подчеркнул Ашуба.
Что касается книги "Четыре притчи из Евангелия от Луки", то в традиции абхазского устного творчества довольно распространены притчи, которые имеют воспитательный характер.
"Вообще целиком Библия, Новый и Ветхий заветы очень близки нашему духу. Мышление восточных народов, их образы очень совпадают с нашими, и потому легко понять, когда ты читаешь Священное писание", – заметил Ашуба.
Книги были изданы Институтом перевода Библии в Москве и вышли тиражом по тысяче экземпляров. Автор переводов на абхазский язык – директор АбИГИ Арда Ашуба. Теологическим редактором изданий стал ученый, богослов Джеймс Хампсон.