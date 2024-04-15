https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/svyaschennoe-pisanie-na-abkhazskom-v-abigi-predstavili-novye-knigi--1050764753.html

Священное писание на абхазском: в АбИГИ представили новые книги

Священное писание на абхазском: в АбИГИ представили новые книги

Sputnik Абхазия

Книги издал Институт перевода Библии в Москве тиражом по тысяче экземпляров. 15.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-15T14:09+0300

2024-04-15T14:09+0300

2024-04-15T14:43+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Четыре притчи из Евангелия от Луки" и "Книгу пророка Ионы" представили в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа в понедельник, 15 апреля.Он выразил благодарность богословскому редактору Джеймсу Хампсону, который изучил абхазский язык и стал помогать в переводе Священного писания с древнееврейского языка."Если бы не он, я, наверное, не смог бы перевести так же, не теряя смысла, как в оригинале. Тогда я понял, что переводить Священное писание — не то же самое, что переводить художественную литературу, это сложно. Отсутствие в абхазских словарях богословских или религиозных слов, заставляет все больше думать и работать", –подчеркнул Ашуба.Что касается книги "Четыре притчи из Евангелия от Луки", то в традиции абхазского устного творчества довольно распространены притчи, которые имеют воспитательный характер."Вообще целиком Библия, Новый и Ветхий заветы очень близки нашему духу. Мышление восточных народов, их образы очень совпадают с нашими, и потому легко понять, когда ты читаешь Священное писание", – заметил Ашуба.Книги были изданы Институтом перевода Библии в Москве и вышли тиражом по тысяче экземпляров. Автор переводов на абхазский язык – директор АбИГИ Арда Ашуба. Теологическим редактором изданий стал ученый, богослов Джеймс Хампсон.

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