https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/bolee-120-narushiteley-zaderzhali-na-abkhazo-gruzinskoy-granitse-s-nachala-2024-goda-1050783367.html
Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе с начала 2024 года
Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе с начала 2024 года
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе в I квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в... 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T18:00+0300
2024-04-16T18:00+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе в I квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Об этом сообщила Служба госбезопасности.Возбуждены пять уголовных дел за незаконное пересечение госграницы Абхазии. За указанный период пресечены 10 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую государственную границу. Изъято более 100 блоков табачной продукции.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, государственная граница
абхазия, служба безопасности республики абхазия, государственная граница
Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе с начала 2024 года
18:00 16.04.2024 (обновлено: 19:09 16.04.2024) СУХУМ, 16 апр – Sputnik.
Более 120 нарушителей задержали
на абхазо-грузинской границе в I квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Об этом сообщила Служба госбезопасности.
Возбуждены пять уголовных дел за незаконное пересечение госграницы Абхазии.
За указанный период пресечены 10 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую государственную границу. Изъято более 100 блоков табачной продукции.