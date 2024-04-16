https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/bolee-120-narushiteley-zaderzhali-na-abkhazo-gruzinskoy-granitse-s-nachala-2024-goda-1050783367.html

Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе с начала 2024 года

Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе с начала 2024 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе в I квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в... 16.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-16T18:00+0300

2024-04-16T18:00+0300

2024-04-16T19:09+0300

в абхазии

абхазия

служба безопасности республики абхазия

государственная граница

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Более 120 нарушителей задержали на абхазо-грузинской границе в I квартале 2024 года сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ в республике. Об этом сообщила Служба госбезопасности.Возбуждены пять уголовных дел за незаконное пересечение госграницы Абхазии. За указанный период пресечены 10 попыток контрабанды грузов различного назначения через абхазо-грузинскую государственную границу. Изъято более 100 блоков табачной продукции.

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