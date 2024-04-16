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Отырба об акции по стерилизации бездомных животных в Гагре

Отырба об акции по стерилизации бездомных животных в Гагре

Sputnik Абхазия

Бесплатную акцию по стерилизации собак провели в Гагре и Цандрипше. О результатах акции в интервью радио Sputnik рассказала руководитель Фонда помощи животным... 16.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-16T14:49+0300

2024-04-16T14:49+0300

2024-04-16T18:52+0300

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Отырба о стерилизации собак Sputnik Абхазия Отырба о стерилизации собак

Результат акции очень положительный, отметила Отырба. "Мы знали, что очень много бездомных животных, но не думали, что приедут из других городов. Первые три дня, с 10 по 12 апреля, акция проходила в Цандрипше. 125 животных было простерилизовано. 14 апреля в Гагру приезжали из Афона и Гала, 75 животных было. 15 апреля мы день отдали Сухуму и Агудзере. До обеда простерилизовано было же 40 животных", – рассказала Отырба. Подробности слушайте в подкасте.

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