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Отырба об акции по стерилизации бездомных животных в Гагре
Отырба об акции по стерилизации бездомных животных в Гагре
Sputnik Абхазия
Бесплатную акцию по стерилизации собак провели в Гагре и Цандрипше. О результатах акции в интервью радио Sputnik рассказала руководитель Фонда помощи животным... 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T14:49+0300
2024-04-16T14:49+0300
2024-04-16T18:52+0300
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Отырба о стерилизации собак
Sputnik Абхазия
Отырба о стерилизации собак
Результат акции очень положительный, отметила Отырба. "Мы знали, что очень много бездомных животных, но не думали, что приедут из других городов. Первые три дня, с 10 по 12 апреля, акция проходила в Цандрипше. 125 животных было простерилизовано. 14 апреля в Гагру приезжали из Афона и Гала, 75 животных было. 15 апреля мы день отдали Сухуму и Агудзере. До обеда простерилизовано было же 40 животных", – рассказала Отырба. Подробности слушайте в подкасте.
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Отырба об акции по стерилизации бездомных животных в Гагре
14:49 16.04.2024 (обновлено: 18:52 16.04.2024)
Бесплатную акцию по стерилизации собак провели в Гагре и Цандрипше. О результатах акции в интервью радио Sputnik рассказала руководитель Фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак Саида Отырба.
Результат акции очень положительный, отметила Отырба.
"Мы знали, что очень много бездомных животных, но не думали, что приедут из других городов. Первые три дня, с 10 по 12 апреля, акция проходила в Цандрипше. 125 животных было простерилизовано. 14 апреля в Гагру приезжали из Афона и Гала, 75 животных было. 15 апреля мы день отдали Сухуму и Агудзере. До обеда простерилизовано было же 40 животных", – рассказала Отырба.
Подробности слушайте в подкасте.