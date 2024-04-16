https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/pamfilova-vruchila-putinu-udostoverenie-prezidenta-rossii-1050780034.html
Памфилова вручила Путину удостоверение президента России
Памфилова вручила Путину удостоверение президента России
Sputnik Абхазия
Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T13:47+0300
2024-04-16T13:47+0300
2024-04-16T14:42+0300
выборы президента россии – 2024
владимир путин
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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Глава ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. Итоги выборов убедительны и беспрецедентны, заявила Памфилова на встрече. Владимир Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента.Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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выборы президента россии – 2024, владимир путин
выборы президента россии – 2024, владимир путин
Памфилова вручила Путину удостоверение президента России
13:47 16.04.2024 (обновлено: 14:42 16.04.2024)
Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Глава ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.
Итоги выборов убедительны и беспрецедентны, заявила Памфилова на встрече.
Владимир Путин поблагодарил ЦИК за работу на выборах президента.
"Элла Александровна, спасибо вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня", – сказал Путин.
Президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов.