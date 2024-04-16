https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/turbaza-gergedava-i-akhba-o-vinnom-turizme-v-abkhazii--1050780645.html

Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии

Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии

Sputnik Абхазия

О винном туризме как разновидности гастротуризма, в программе "Турбаза" рассказали эксперт по экскурсиям Руслана Гергедава и технолог виноделия Леон Ахба. 16.04.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии

Как развивается винный туризм в Абхазии и насколько он востребован? Как туристам ориентироваться в большом выборе абхазских вин и не купить некачественный товар? Что собой представляют экскурсии по винным погребам Абхазии и как виноделы поднимают настроение туристам? Обо всем подробно слушайте в подкасте.

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