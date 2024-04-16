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Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии
Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
О винном туризме как разновидности гастротуризма, в программе "Турбаза" рассказали эксперт по экскурсиям Руслана Гергедава и технолог виноделия Леон Ахба. 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T18:17+0300
2024-04-16T18:17+0300
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Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии
Как развивается винный туризм в Абхазии и насколько он востребован? Как туристам ориентироваться в большом выборе абхазских вин и не купить некачественный товар? Что собой представляют экскурсии по винным погребам Абхазии и как виноделы поднимают настроение туристам? Обо всем подробно слушайте в подкасте.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, виноделие, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, отдых в абхазии, виноделие, аудио
Турбаза: Гергедава и Ахба о винном туризме в Абхазии
18:17 16.04.2024 (обновлено: 18:48 16.04.2024)
О винном туризме как разновидности гастротуризма, в программе "Турбаза" рассказали эксперт по экскурсиям Руслана Гергедава и технолог виноделия Леон Ахба.
Как развивается винный туризм в Абхазии и насколько он востребован? Как туристам ориентироваться в большом выборе абхазских вин и не купить некачественный товар? Что собой представляют экскурсии по винным погребам Абхазии и как виноделы поднимают настроение туристам?
Обо всем подробно слушайте в подкасте.