https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/volkova-rasskazala-kak-paralimpiytsy-iz-dnr-treniruyutsya-v-abkhazii--1050771051.html

Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии

Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии

Sputnik Абхазия

Директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова в эфире радио Sputnik рассказала, почему выбирают... 16.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-16T09:43+0300

2024-04-16T09:43+0300

2024-04-16T11:03+0300

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Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии Sputnik Абхазия Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии

Сборная Донецкой Народной Республики по паралимпийскому плаванию в Абхазии готовилась к чемпионату России по плаванию. Спортсмены жили и тренировались в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде.Как рассказала на радио Sputnik Абхазия директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова, в республике они чувствуют себя комфортно, для них созданы все необходимые для жизни и тренировок условия.Дети и их родители в восторге от природы Абхазии и хотят посетить как можно больше достопримечательностей, добавила она.Это уже не первый их приезд в Абхазию.Подробности слушайте в подкасте.

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