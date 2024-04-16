https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/volkova-rasskazala-kak-paralimpiytsy-iz-dnr-treniruyutsya-v-abkhazii--1050771051.html
Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии
Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии
Sputnik Абхазия
Директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова в эфире радио Sputnik рассказала, почему выбирают... 16.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-16T09:43+0300
2024-04-16T09:43+0300
2024-04-16T11:03+0300
радио
подкасты
абхазия
паралимпийцы
днр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050770887_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_8e800121a6f834e1b87a60249204e3cf.jpg
Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии
Sputnik Абхазия
Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии
Сборная Донецкой Народной Республики по паралимпийскому плаванию в Абхазии готовилась к чемпионату России по плаванию. Спортсмены жили и тренировались в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде.Как рассказала на радио Sputnik Абхазия директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова, в республике они чувствуют себя комфортно, для них созданы все необходимые для жизни и тренировок условия.Дети и их родители в восторге от природы Абхазии и хотят посетить как можно больше достопримечательностей, добавила она.Это уже не первый их приезд в Абхазию.Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050770887_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_3d599a16fec3f2a5f30ab00fb30272a5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, паралимпийцы, днр, аудио
подкасты, абхазия, паралимпийцы, днр, аудио
Волкова рассказала, как паралимпийцы из ДНР тренируются в Абхазии
09:43 16.04.2024 (обновлено: 11:03 16.04.2024)
Директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова в эфире радио Sputnik рассказала, почему выбирают Абхазию для подготовки к чемпионату России по плаванию.
Сборная Донецкой Народной Республики по паралимпийскому плаванию в Абхазии готовилась к чемпионату России по плаванию. Спортсмены жили и тренировались в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде.
Как рассказала на радио Sputnik Абхазия директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей "Дельфины" Ольга Волкова, в республике они чувствуют себя комфортно, для них созданы все необходимые для жизни и тренировок условия.
Дети и их родители в восторге от природы Абхазии и хотят посетить как можно больше достопримечательностей, добавила она.
Это уже не первый их приезд в Абхазию.
Подробности слушайте в подкасте
.