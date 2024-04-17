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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Берегоукрепительные работы на Басле завершатся в середине мая
Берегоукрепительные работы на Басле завершатся в середине мая
Sputnik Абхазия
В период паводков Басла широко разливается, затапливая близлежащие дома и сельскохозяйственные угодья. 17.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-17T21:16+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Берегоукрепительные работы на реке Басла, если погодные условия будут благоприятными, завершатся в середине мая, сказал главный архитектор Сухумского района Даур Курикба. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Абхазии. К углублению русла и возведению дамб из речных камней приступили в начале апреля. В этом задействованы два КамАЗа и экскаватор. Протяженность береговой линии, на которой ведутся работы, составляет 1,5 километра, она разделена на пять участков. По словам Курикба, администрация района перед началом получила заключение экологов.Главный архитектор добавил, что ежегодно работы проводятся ранней весной, средства на них выделены администрацией района. В этом году на расчистку русла Баслы потратят шесть миллионов рублей.
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Берегоукрепительные работы на Басле завершатся в середине мая

21:16 17.04.2024
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииБерегоукрепительные работы на реке Басла
Берегоукрепительные работы на реке Басла - Sputnik Абхазия, 1920, 17.04.2024
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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В период паводков Басла широко разливается, затапливая близлежащие дома и сельскохозяйственные угодья.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Берегоукрепительные работы на реке Басла, если погодные условия будут благоприятными, завершатся в середине мая, сказал главный архитектор Сухумского района Даур Курикба. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Абхазии.
К углублению русла и возведению дамб из речных камней приступили в начале апреля. В этом задействованы два КамАЗа и экскаватор. Протяженность береговой линии, на которой ведутся работы, составляет 1,5 километра, она разделена на пять участков. По словам Курикба, администрация района перед началом получила заключение экологов.
Главный архитектор добавил, что ежегодно работы проводятся ранней весной, средства на них выделены администрацией района. В этом году на расчистку русла Баслы потратят шесть миллионов рублей.
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