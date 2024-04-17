https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/beregoukrepitelnye-raboty-na-basle-zavershatsya-v-seredine-maya-1050794994.html
Берегоукрепительные работы на Басле завершатся в середине мая
Берегоукрепительные работы на Басле завершатся в середине мая
Sputnik Абхазия
В период паводков Басла широко разливается, затапливая близлежащие дома и сельскохозяйственные угодья. 17.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-17T21:16+0300
2024-04-17T21:16+0300
2024-04-17T21:16+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/11/1050793060_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ecf55984640d58fe0dee59c227b7d300.jpg
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Берегоукрепительные работы на реке Басла, если погодные условия будут благоприятными, завершатся в середине мая, сказал главный архитектор Сухумского района Даур Курикба. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Абхазии. К углублению русла и возведению дамб из речных камней приступили в начале апреля. В этом задействованы два КамАЗа и экскаватор. Протяженность береговой линии, на которой ведутся работы, составляет 1,5 километра, она разделена на пять участков. По словам Курикба, администрация района перед началом получила заключение экологов.Главный архитектор добавил, что ежегодно работы проводятся ранней весной, средства на них выделены администрацией района. В этом году на расчистку русла Баслы потратят шесть миллионов рублей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/11/1050793060_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a4d3043e541bd3af6301f90a3d7d62a4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Берегоукрепительные работы на Басле завершатся в середине мая
В период паводков Басла широко разливается, затапливая близлежащие дома и сельскохозяйственные угодья.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Берегоукрепительные работы на реке Басла, если погодные условия будут благоприятными, завершатся в середине мая, сказал главный архитектор Сухумского района Даур Курикба. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Абхазии.
К углублению русла и возведению дамб из речных камней приступили в начале апреля. В этом задействованы два КамАЗа и экскаватор. Протяженность береговой линии, на которой ведутся работы, составляет 1,5 километра, она разделена на пять участков. По словам Курикба, администрация района перед началом получила заключение экологов.
Главный архитектор добавил, что ежегодно работы проводятся ранней весной, средства на них выделены администрацией района. В этом году на расчистку русла Баслы потратят шесть миллионов рублей.