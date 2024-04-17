https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/bganba-rasskazal-o-predstoyaschem-tursezone-v-gagre--1050772922.html
Бганба рассказал о предстоящем турсезоне в Гагре
Бганба рассказал о предстоящем турсезоне в Гагре
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik начальник управления по туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба рассказал, каким будет курортный сезон 2024 года. 17.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-17T10:53+0300
2024-04-17T10:53+0300
2024-04-17T10:53+0300
радио
подкасты
абхазия
гагра
туризм
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050772014_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7c64effb75c05f05194f814beeeab9e9.jpg
Бганба о предстоящем турсезоне в Гагре:
Sputnik Абхазия
Бганба о предстоящем турсезоне в Гагре:
Посещаемость Гагры в предстоящем летне-курортном сезоне будет на уровне показателей 2023 года, сказал Бганба. "Конечно, туристический сезон, он непредсказуем, в первую очередь, но мы отталкиваемся от цифр, которые имеем за 2023 год. В прошлом году в это время бронирование в крупных санаторных объектах у нас составлял около 70%. В этом году мы ожидаем на уровне 70% и чуть выше", – отметил он.Уже в этом году в Гагре должны запустить два крупных объекта на базе бывшего предприятия имени Хруничева вместимостью не менее 70 койко-мест и на месте бывшего экспериментального завода строится четырехэтажный отель.Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050772014_98:0:1135:778_1920x0_80_0_0_df93621c0ddf83495a73b3140b02594a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, гагра, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, гагра, туризм, отдых в абхазии, аудио
Бганба рассказал о предстоящем турсезоне в Гагре
В интервью радио Sputnik начальник управления по туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба рассказал, каким будет курортный сезон 2024 года.
Посещаемость Гагры в предстоящем летне-курортном сезоне будет на уровне показателей 2023 года, сказал Бганба.
"Конечно, туристический сезон, он непредсказуем, в первую очередь, но мы отталкиваемся от цифр, которые имеем за 2023 год. В прошлом году в это время бронирование в крупных санаторных объектах у нас составлял около 70%. В этом году мы ожидаем на уровне 70% и чуть выше", – отметил он.
Уже в этом году в Гагре должны запустить два крупных объекта на базе бывшего предприятия имени Хруничева вместимостью не менее 70 койко-мест и на месте бывшего экспериментального завода строится четырехэтажный отель.
Подробности слушайте в подкасте.