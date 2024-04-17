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Бганба рассказал о предстоящем турсезоне в Гагре

Бганба рассказал о предстоящем турсезоне в Гагре

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik начальник управления по туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба рассказал, каким будет курортный сезон 2024 года. 17.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-17T10:53+0300

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Бганба о предстоящем турсезоне в Гагре: Sputnik Абхазия Бганба о предстоящем турсезоне в Гагре:

Посещаемость Гагры в предстоящем летне-курортном сезоне будет на уровне показателей 2023 года, сказал Бганба. "Конечно, туристический сезон, он непредсказуем, в первую очередь, но мы отталкиваемся от цифр, которые имеем за 2023 год. В прошлом году в это время бронирование в крупных санаторных объектах у нас составлял около 70%. В этом году мы ожидаем на уровне 70% и чуть выше", – отметил он.Уже в этом году в Гагре должны запустить два крупных объекта на базе бывшего предприятия имени Хруничева вместимостью не менее 70 койко-мест и на месте бывшего экспериментального завода строится четырехэтажный отель.Подробности слушайте в подкасте.

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