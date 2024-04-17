https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/bzhaniya-pozdravil-asada-s-dnem-nezavisimosti-sirii-1050794830.html

Бжания поздравил Асада с Днем независимости Сирии

Бжания поздравил Асада с Днем независимости Сирии

Sputnik Абхазия

Сирия провозгласила свою независимость от Франции 17 апреля 1946 года. 17.04.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

аслан бжания

сирия

башар асад

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с национальным праздником - Днем независимости Сирии. В тексте подчеркивается, что провозглашение независимости страны в 1946 году стало знаковым событием в истории народа и важнейшим этапом на пути государственного становления Сирии.Бжания пожелал Асаду и сирийскому народу успехов, благополучия, мира и процветания. 17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она официально провозгласила свою независимость.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/aslan-bzhaniya-pozdravil-bashara-asada-s-uraza-bayramom-1050724138.html

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