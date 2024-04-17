https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/bzhaniya-pozdravil-asada-s-dnem-nezavisimosti-sirii-1050794830.html
Бжания поздравил Асада с Днем независимости Сирии
Бжания поздравил Асада с Днем независимости Сирии
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Сирия провозгласила свою независимость от Франции 17 апреля 1946 года. 17.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с национальным праздником - Днем независимости Сирии. В тексте подчеркивается, что провозглашение независимости страны в 1946 году стало знаковым событием в истории народа и важнейшим этапом на пути государственного становления Сирии.Бжания пожелал Асаду и сирийскому народу успехов, благополучия, мира и процветания. 17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она официально провозгласила свою независимость.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240410/aslan-bzhaniya-pozdravil-bashara-asada-s-uraza-bayramom-1050724138.html
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абхазия, аслан бжания, сирия, башар асад
абхазия, аслан бжания, сирия, башар асад
Бжания поздравил Асада с Днем независимости Сирии
Сирия провозгласила свою независимость от Франции 17 апреля 1946 года.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с национальным праздником - Днем независимости Сирии.
В тексте подчеркивается, что провозглашение независимости страны в 1946 году стало знаковым событием в истории народа и важнейшим этапом на пути государственного становления Сирии.
"Граждане Абхазии благодарны Вам за волевое решение о признании независимости нашей страны и дорожат сложившимися дружественными отношениями между Абхазией и Сирией", - говорится в поздравлении.
Бжания пожелал Асаду и сирийскому народу успехов, благополучия, мира и процветания.
17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она официально провозгласила свою независимость.