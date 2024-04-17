https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/grazhdanam-abkhazii-s-dvoynym-grazhdanstvom-nuzhno-poluchit-rossiyskie-prava-1050794314.html

Гражданам Абхазии с двойным гражданством нужно получить российские права

Гражданам Абхазии с двойным гражданством нужно получить российские права

Sputnik Абхазия

Изменения связаны с административным регламентом, который вступил в силу на территории России с 1 апреля 2024 года. 17.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-17T19:31+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Граждане Абхазии, имеющие двойное гражданство или российский вид на жительство, должны получить российские водительские права, чтобы водить автомобиль в России. Об этом сообщает МВД Абхазии.Он уточнил, что для граждан Абхазии действует упрощенный порядок выдачи российских водительских прав. Сдавать экзамены повторно не нужно, новое удостоверение выдадут на основании абхазских водительских прав, которые по-прежнему будут действовать на территории республики. Для получения российских прав нужно предоставить в любое отделение российского ГИБДД российский внутренний паспорт или вид на жительство, абхазские права, медицинскую справку российского образца и СНИЛС. Упрощенное получение возможно до 1 апреля 2025 года. Граждане Абхазии, не имеющие российского паспорта, могут ездить в России с абхазскими правами.

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