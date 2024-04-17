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Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию почти 600 пачек сигарет
Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию почти 600 пачек сигарет
Sputnik Абхазия
Краснодарская таможня сообщает, что в последнее время нарушители используют для контрабанды дорогие автомобили, надеясь избежать подозрений. 17.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-17T11:53+0300
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СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался провезти в Россию 590 пачек сигарет, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи."В салоне под задним пассажирским сиденьем были выявлены два люка, предназначенные для заводских бензонасосов, которые демонтировали для перевозки табачной продукции. После вскрытия крышек люков из тайника извлекли 590 пачек (11 800 штук) сигарет марки Morion Crystal Gold Slims без акцизных марок", – рассказал начальник поста Алексей Быков.По словам водителя, сигареты он купил в Абхазии и вез знакомому за вознаграждение. Табачные изделия и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/dve-inomarki-s-kontrabandnymi-sigaretami-zaderzhany-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1050627051.html
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абхазия, новости, сигареты
Гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию почти 600 пачек сигарет
11:53 17.04.2024 (обновлено: 12:02 17.04.2024)
Краснодарская таможня сообщает, что в последнее время нарушители используют для контрабанды дорогие автомобили, надеясь избежать подозрений.
СУХУМ, 17 апр – Sputnik.
Гражданин Абхазии пытался провезти в Россию 590 пачек сигарет, сообщает
пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.
Автомобиль BMW 5201 был остановлен на таможенном посту "Адлер". На вопрос о том, есть ли в машине товары, подлежащие декларированию, 32-летний водитель ответил отрицательно.
"В салоне под задним пассажирским сиденьем были выявлены два люка, предназначенные для заводских бензонасосов, которые демонтировали для перевозки табачной продукции. После вскрытия крышек люков из тайника извлекли 590 пачек (11 800 штук) сигарет марки Morion Crystal Gold Slims без акцизных марок", – рассказал начальник поста Алексей Быков.
По словам водителя, сигареты он купил в Абхазии и вез знакомому за вознаграждение. Табачные изделия и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.