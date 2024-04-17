https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/posrednik-tsvizhba-o-finansirovanii-fonda-i-remonte-dorog--1050790327.html
Посредник: Цвижба о финансировании фонда и ремонте дорог
Посредник: Цвижба о финансировании фонда и ремонте дорог
Sputnik Абхазия
Заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие ремонтные работы ведутся в преддверии курортного... 17.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-17T17:47+0300
2024-04-17T17:47+0300
2024-04-17T17:47+0300
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Посредник: Цвижба о финансировании и ремонте дорог
Sputnik Абхазия
Посредник: Цвижба о финансировании и ремонте дорог
На содержание и обслуживание республиканских дорог запланировано 70 миллионов рублей, а общий объем доходов в этом году составит 130 миллионов, сказал Цвижба в эфире радио."60 миллионов рублей уходит на текущие работы по содержания республиканской трассы. Эта те работы, которые не видны, но затратны. Основные расходы на участке от Келасура до Гумистинского моста. Ежедневно на работу выходят 16 человек, которые убирают мусор, приводят в порядок водоотводные сооружения", – сказал Цвижба.По словам зампредседателя Дорожного фонда самым сложным участком в обслуживании является Гагрский.Как обстоят дела со светофорами и как обслуживаются тоннели, когда нет электричества и как пополняется бюджет фонда, слушайте в подкасте.
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подкасты, посредник, дороги абхазии, гк "абхазавтодор", аудио
подкасты, посредник, дороги абхазии, гк "абхазавтодор", аудио
Посредник: Цвижба о финансировании фонда и ремонте дорог
Заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие ремонтные работы ведутся в преддверии курортного сезона на дорогах республиканского значения и как пополняется бюджет фонда.
На содержание и обслуживание республиканских дорог запланировано 70 миллионов рублей, а общий объем доходов в этом году составит 130 миллионов, сказал Цвижба в эфире радио.
"60 миллионов рублей уходит на текущие работы по содержания республиканской трассы. Эта те работы, которые не видны, но затратны. Основные расходы на участке от Келасура до Гумистинского моста. Ежедневно на работу выходят 16 человек, которые убирают мусор, приводят в порядок водоотводные сооружения", – сказал Цвижба.
По словам зампредседателя Дорожного фонда самым сложным участком в обслуживании является Гагрский.
Как обстоят дела со светофорами и как обслуживаются тоннели, когда нет электричества и как пополняется бюджет фонда, слушайте в подкасте.