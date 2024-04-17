https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/takie-obstoyatelstva-leskova-i-afanasev-o-kosmicheskikh-issledovaniyakh-v-abkhazii-1050787347.html

Такие обстоятельства: Лескова и Афанасьев о космических исследованиях в Абхазии

Такие обстоятельства: Лескова и Афанасьев о космических исследованиях в Абхазии

Sputnik Абхазия

Космический инженер Андрей Афанасьев, научный журналист, дочь ветерана ракетно-космической отрасли, профессора Леонида Лескова Наталья Лескова в эфире радио... 17.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-17T13:25+0300

2024-04-17T13:25+0300

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юрий гагарин (космонавт)

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Такие обстоятельства: Лескова и Афанасьев о космических исследованиях в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Лескова и Афанасьев о космических исследованиях в Абхазии

Космический инженер Андрей Афанасьев 15 апреля прочитал лекцию студентам физмата АГУ о космосе и подготовке к первому полету. На следующий день Дом Москвы посетили ученики школы № 6 имени Комарова. Для них научный журналист Наталья Лескова провела интерактивную лекцию "Космос и мы". Школьники посетили фотовыставку, посвященную Юрию Гагарину.Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.О приезде Гагарина в Абхазию, о том, какие исследования проводились в советское время здесь, слушайте в подкасте.

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подкасты, такие обстоятельства, космос, юрий гагарин (космонавт), аудио