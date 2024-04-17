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Зеленский признал развал обороны ВСУ: деньги Запада не помогут

Зеленский признал развал обороны ВСУ: деньги Запада не помогут

Sputnik Абхазия

Российская армия доминирует на украинском ТВД и с боями продвигается вперед западнее Авдеевки, на восточной окраине Часова Яра и на марьинском участке фронта. 17.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-17T09:00+0300

2024-04-17T09:00+0300

2024-04-17T10:22+0300

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Подразделения ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, деградируют морально-психологически. Даже верховный лицедей киевского режима признает, что его войска бегут с линии фронта, а мобилизационные резервы массово исчезают за границей. На Западе прогнозируют близкий коллапс ВСУ, который невозможно компенсировать мобилизацией, оружием и деньгами.Вооруженные силы России на авдеевском направлении расширяют контроль над Очеретинским железнодорожным узлом, продолжают охват Бердычей. На марьинском участке фронта вошли в Красногоровку, продвинулись вперед к северу от Новомихайловки, ожесточенные бои идут близ поселка Победа.В районе Часова Яра российские войска берут под контроль новые высоты, укрепляют позиции на восточной окраине города. Продолжаются бои близ Клещеевки и Курдюмовки (в 10 км южнее Артемовска). Командование ВСУ судорожно пытается удержать фронт от обрушения, уступая в численности войск на отдельных участках в семь-десять раз. Не касаясь даже абсолютного доминирования авиации, артиллерии, бронетехники ВС РФ.Ранее президент Владимир Зеленский пожаловался иностранным журналистам и украинским студентам (в городе Черновцы) на предателей-дезертиров, которые оставили боевые позиции и массово сдались в плен "целым коллективом". Из-за этого часть подразделений ВСУ попала в окружение, и была ликвидирована. Зеленский не назвал номер "коллектива", однако речь шла о сдаче в плен около 200 бойцов 25-й аэромобильной бригады. Аналогичная ситуация складывается в городе Часов Яр, где командиры 67-й отдельной механизированной бригады (сформированной из добровольцев террористического "Правого сектора") бросили свои подразделения на передовой, и ушли на западную окраину – для дальнейшей эвакуации.Главком ВСУ Александр Сырский расформировал обе упомянутые бригады и перебросил "компенсационные" резервы с других участков фронта. Однако и 3-я штурмовая бригада бандеровцев (террористической организации "Азов") также отказалась "держать фортецию". Ситуация для украинских войск в Часовом Яре критическая. Между тем, Зеленский поставил командованию ВСУ задачу "любой ценой" удержать этот город до июньской "мирной конференции" в Швейцарии. Киев считает потерю еще одной "фортеции" прологом к провалу конференции, хотя так называемая "формула мира" Зеленского находится вне реальности, и обречена изначально.Обратный эффект "жесткой" мобилизацииГлавком ВСУ Александр Сырский признал "значительное ухудшение" ситуации на восточном фронте на фоне активизации российского наступления, и выхода из кризиса нет. После огромных потерь ВСУ на фронте Верховная рада 11 апреля отменила демобилизацию, положенную ранее после трех лет службы, как "непозволительную роскошь". Ранее Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Украинские войска и мобилизационные резервы отреагировали крайне негативно.Конгресс США намерен рассмотреть выделение военной помощи Украине отдельно от воюющего Израиля, и это не обещает ВСУ былой оперативности и "манны небесной". Запад ясно осознает "риск коллапса сил Украины и прорыва России". Инвестировать в поражение – бессмысленно. Раньше или позже Вашингтону придется договариваться с Москвой. Возможность российской победы констатировало германское издание Berliner Zeitung. В США обсуждают урегулирование конфликта на Украине на условиях России.Наполеоновские планы ГУР по уничтожению Крымского моста дополнительного финансирования ВСУ не обещают. Вероятнее – принудительное возвращение Украины в 17-й век (без мостов, электростанций, железных дорог, промышленности), и новые многомиллионные потоки украинских беженцев в антироссийской Европе. Западные разведки прямо предупреждают киевский режим о ракетном доминировании России (ОПК ежемесячно производит более 600 дальнобойных ракет), и безнадежности украинской (натовской) ПВО в ходе ожидаемого российского наступления летом 2024 года.Киевский режим пока еще "находится на жизнеобеспечении Запада". Однако, эскалация многолетнего ирано-израильского конфликта и западные "двойные стандарты" – со всей очевидностью ускоряют движение "украинского проекта" США на обочину истории. Экономика Запада "не тянет" продолжительную войну с Россией и многополярностью мира.Журнал The American Conservative подвел предварительные итоги "хронической дисфункции" Вашингтона: "Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы слишком обширными, а его международное влияние слишком значительным, чтобы его можно было эффективно изолировать. Это не просто серьезный политический провал (хотя и это правда), но и необходимость отказа от основных предпосылок и основ внешней политики США". Поражение киевского режима знаменует завершение периода "квазирелигиозной" американской "исключительности".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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