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Часть Сухума останется без воды в пятницу, 19 апреля
Часть Сухума останется без воды в пятницу, 19 апреля
Sputnik Абхазия
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ. 18.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-18T12:40+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 19 апреля, сообщает "Водоканал". В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Инал-Ипа и Лакоба, подача воды будет прекращена с 00:00 до 20:00.Отключение затронет Старый поселок, улицу Адыгейскую, районы Колоса, вокзала и ВИЭМа, нагорную и центральную части города.
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абхазия, новости, вода, сухум
Часть Сухума останется без воды в пятницу, 19 апреля
12:40 18.04.2024 (обновлено: 13:43 18.04.2024)
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 19 апреля, сообщает "Водоканал".
В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Инал-Ипа и Лакоба, подача воды будет прекращена с 00:00 до 20:00.
Отключение затронет Старый поселок, улицу Адыгейскую, районы Колоса, вокзала и ВИЭМа, нагорную и центральную части города.