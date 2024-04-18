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Часть Сухума останется без воды в пятницу, 19 апреля

Часть Сухума останется без воды в пятницу, 19 апреля

Sputnik Абхазия

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ. 18.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды завтра, 19 апреля, сообщает "Водоканал". В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Инал-Ипа и Лакоба, подача воды будет прекращена с 00:00 до 20:00.Отключение затронет Старый поселок, улицу Адыгейскую, районы Колоса, вокзала и ВИЭМа, нагорную и центральную части города.

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