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Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними
Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия рассказал, с какими вредителями сельхозрастений сегодня борются... 18.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-18T15:59+0300
2024-04-18T15:59+0300
2024-04-18T16:23+0300
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Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними
Насекомых -вредителей растений немало, но какие из них особенно опасны, как с ними бороться, рассказал начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия. "Список новых инвазивных вредителей увеличивается. И прежние, с которыми все уже хорошо знакомы, тоже продолжают быть вредоносными. Распространение коричневого мраморного клопа в конце прошлого года опять привлекло внимание. Насекомое уже несколько лет адаптируется в условиях абхазского климата и, соответственно, флора адаптируется к его нашествию. У него есть враги, численность его регулируется природой. Мы продолжаем планировать и проводить мероприятия, связанные с уменьшением его вредоносности", отметил Герия. Подробности слушайте в подкасте.
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Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними
15:59 18.04.2024 (обновлено: 16:23 18.04.2024)
В эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия рассказал, с какими вредителями сельхозрастений сегодня борются специалисты и есть ли среди них новые.
Насекомых -вредителей растений немало, но какие из них особенно опасны, как с ними бороться, рассказал начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.
"Список новых инвазивных вредителей увеличивается. И прежние, с которыми все уже хорошо знакомы, тоже продолжают быть вредоносными. Распространение коричневого мраморного клопа в конце прошлого года опять привлекло внимание. Насекомое уже несколько лет адаптируется в условиях абхазского климата и, соответственно, флора адаптируется к его нашествию. У него есть враги, численность его регулируется природой. Мы продолжаем планировать и проводить мероприятия, связанные с уменьшением его вредоносности", отметил Герия.
Подробности слушайте в подкасте
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