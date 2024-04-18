https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/grazhdanin-i-nachalnik-geriya-o-nasekomykh-vreditelyakh-i-borbe-s-nimi--1050798387.html

Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними

Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия рассказал, с какими вредителями сельхозрастений сегодня борются... 18.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-18T15:59+0300

2024-04-18T15:59+0300

2024-04-18T16:23+0300

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Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Герия о насекомых-вредителях и борьбе с ними

Насекомых -вредителей растений немало, но какие из них особенно опасны, как с ними бороться, рассказал начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия. "Список новых инвазивных вредителей увеличивается. И прежние, с которыми все уже хорошо знакомы, тоже продолжают быть вредоносными. Распространение коричневого мраморного клопа в конце прошлого года опять привлекло внимание. Насекомое уже несколько лет адаптируется в условиях абхазского климата и, соответственно, флора адаптируется к его нашествию. У него есть враги, численность его регулируется природой. Мы продолжаем планировать и проводить мероприятия, связанные с уменьшением его вредоносности", отметил Герия. Подробности слушайте в подкасте.

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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, защита, растения, борьба с вредителями в абхазии, экология, аудио