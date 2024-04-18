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Шанава о фестивале "Таврида.АРТ": такой концентрат творческих идейных людей не найти нигде
Шанава о фестивале "Таврида.АРТ": такой концентрат творческих идейных людей не найти нигде
Sputnik Абхазия
О возможностях, которые предоставляет молодым людям участие в фестивале "Таврида.АРТ", который пройдет летом в Крыму, в эфире радио Sputnik рассказал... 18.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-18T10:55+0300
2024-04-18T10:55+0300
2024-04-18T10:58+0300
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Шанава о "Таврида. АРТ": такой концентрат творческих идейных людей не найти нигде
Sputnik Абхазия
Шанава о "Таврида. АРТ": такой концентрат творческих идейных людей не найти нигде
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" – крупнейшая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Фестиваль пройдет с 26 по 28 июля в Крыму, в бухте Капсель под Судаком. В этом году ключевой темой фестиваля станет национальное многообразие и колорит видов искусства народов России. Будут представлены театральные постановки, дизайнерские модные коллекции, сказки, кино и музыка, созданные представителями разных национальностей, проживающих в России.Отмечается, что не обойдет стороной фестиваль и тема года семьи в России – впервые на фестивале появится семейный арт-квартал, а возрастной порог для юных посетителей станет ниже – от 10 лет, но только в сопровождении родителей. "Таврида. АРТ" пройдет в этом году уже в шестой раз, он входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.По мнению амбассадора арт-кластера "Таврида" в Абхазии Тенгиза Шанава, молодым творческим людям важно участвовать в подобном фестивале."Такой концентрат творческих идейных людей, который есть на "Тавриде", наверное, не найти нигде", – сказал Шанава.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, участие, фестиваль, россия, крым, молодежь, культура, искусство, творчество, подкасты, аудио
абхазия, участие, фестиваль, россия, крым, молодежь, культура, искусство, творчество, подкасты, аудио
Шанава о фестивале "Таврида.АРТ": такой концентрат творческих идейных людей не найти нигде
10:55 18.04.2024 (обновлено: 10:58 18.04.2024)
О возможностях, которые предоставляет молодым людям участие в фестивале "Таврида.АРТ", который пройдет летом в Крыму, в эфире радио Sputnik рассказал амбассадор арт-кластера "Таврида" в Абхазии Тенгиз Шанава.
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" – крупнейшая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Фестиваль пройдет с 26 по 28 июля в Крыму, в бухте Капсель под Судаком. В этом году ключевой темой фестиваля станет национальное многообразие и колорит видов искусства народов России. Будут представлены театральные постановки, дизайнерские модные коллекции, сказки, кино и музыка, созданные представителями разных национальностей, проживающих в России.
Отмечается, что не обойдет стороной фестиваль и тема года семьи в России – впервые на фестивале появится семейный арт-квартал, а возрастной порог для юных посетителей станет ниже – от 10 лет, но только в сопровождении родителей.
"Таврида. АРТ" пройдет в этом году уже в шестой раз, он входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
По мнению амбассадора арт-кластера "Таврида" в Абхазии Тенгиза Шанава, молодым творческим людям важно участвовать в подобном фестивале.
"Такой концентрат творческих идейных людей, который есть на "Тавриде", наверное, не найти нигде", – сказал Шанава.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.