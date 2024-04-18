https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/yubileynyy-vecher-k-75-letiyu-zasluzhennogo-artista-abkhazii-petra-petrova-proshel-v-sukhume-1050802030.html

Юбилейный вечер к 75-летию Заслуженного артиста Абхазии Петра Петрова прошел в Сухуме

Юбилейный вечер к 75-летию Заслуженного артиста Абхазии Петра Петрова прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Петр Петров — советский и абхазский композитор, музыкальный педагог и музыковед, Заслуженный артист Абхазии, автор первой абхазской симфонии "Апсны" 18.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-18T21:10+0300

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Юбилейный вечер, посвященный 75-летию композитора, Заслуженного артиста Абхазии Петра Петрова, состоялся в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в Сухуме. С 75-летием композитора поздравила временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр. "Вы являетесь автором большого количества крупных четырехчастных симфонических произведений и произведений в других классических жанрах. Во многих из них отражены события современной абхазской истории. Это такие произведения, как симфония №1 "Апсны", симфоническая поэма для оркестра "Владимир Харазия, "Абхазский танец", восемь романсов на слова Кумфа Ломия и многое другое", - сказала она.Юбилейный вечер проходил в сопровождении Государственного камерного оркестра. На нем прозвучали известные произведения Петрова: "Камерная симфония №9", "Караван", "Концерт для скрипки с оркестром", "Рондо", "Экспромт", попурри на абхазские темы и романсы.Петр Петров — советский и абхазский композитор, музыкальный педагог и музыковед, заслуженный артист Абхазии, автор первой абхазской симфонии "Апсны"

https://sputnik-abkhazia.ru/20200615/Alma-mater-abkhazskikh-muzykantov-Sukhumskomu-muzuchilischu-90-let-1030328334.html

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