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Экономика и туризм: что объединяет Абхазию и Крым

Экономика и туризм: что объединяет Абхазию и Крым

Sputnik Абхазия

Видеомост Сухум-Москва "Абхазия-Крым партнерство 2024-2027" состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 19 апреля. 19.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-19T17:21+0300

2024-04-19T17:21+0300

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В апреле 2016 года между правительством Абхазии и Крыма было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. В 2018 году впервые состоялось заседание Межправительственной комиссии.Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал отношения между Абхазией и Крымом удовлетворительными, но отметил, что сторонам еще много предстоит сделать. По его словам, ежегодно доля товарооборота из Крыма в Абхазию составляет примерно 40-50 миллионов рублей.В 2022 году абхазская часть, по словам Мурадова, составляла около 2,5 миллиона рублей, а в 2023 году она была близка нулю, несмотря на то, что рынки Крыма насыщены абхазскими товарами, в особенности в сезон экспорта цитрусовых.В статистике же такие данные не отображаются, отметил представитель. По его мнению, это происходит, потому что товары из Абхазии в Крым поступают посредниками через другие субъекты России.Первый вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба отметил, что вопрос статистического учёта товаров не "главенствующий".Главная Цель, по его мнению, создание благоприятных условий для прямых контактов между абхазским и крымским бизнесом на различных площадках.О сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма и планах на будущее, смотрите в полной версии видео.

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