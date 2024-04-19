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Главный четверг: Лолуа о развитии инфраструктуры в Гудауте и подготовке к турсезону
Главный четверг: Лолуа о развитии инфраструктуры в Гудауте и подготовке к турсезону
Sputnik Абхазия
Исполняющий обязанности главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 19.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-19T10:56+0300
2024-04-19T10:56+0300
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Главный четверг: Лолуа
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Лолуа
Как в Гудаутском районе готовятся к турсезону, как решаются вопросы водоснабжения и ремонта дорог в селах, что для руководства района в приоритете? Обо всем подробно слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гудаута, аудио
Главный четверг: Лолуа о развитии инфраструктуры в Гудауте и подготовке к турсезону
10:56 19.04.2024 (обновлено: 11:03 19.04.2024)
Исполняющий обязанности главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Как в Гудаутском районе готовятся к турсезону, как решаются вопросы водоснабжения и ремонта дорог в селах, что для руководства района в приоритете?
Обо всем подробно слушайте в подкасте.