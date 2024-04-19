https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/glavnyy-chetverg-lolua-o-razvitii-infrastruktury-v-gudaute-i-podgotovke-k-tursezonu--1050798762.html

Главный четверг: Лолуа о развитии инфраструктуры в Гудауте и подготовке к турсезону

Главный четверг: Лолуа о развитии инфраструктуры в Гудауте и подготовке к турсезону

Sputnik Абхазия

Исполняющий обязанности главы администрации Гудаутского района Рауль Лолуа в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 19.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-19T10:56+0300

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Главный четверг: Лолуа Sputnik Абхазия Главный четверг: Лолуа

Как в Гудаутском районе готовятся к турсезону, как решаются вопросы водоснабжения и ремонта дорог в селах, что для руководства района в приоритете? Обо всем подробно слушайте в подкасте.

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подкасты, главный четверг, абхазия, гудаута, аудио