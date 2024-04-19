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Главный санврач Абхазии: в летних вспышках ротавируса виновата не морская вода
Главный санврач Абхазии: в летних вспышках ротавируса виновата не морская вода
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В летних вспышках ротавируса в Абхазии морская вода не виновата. Это подтвердили проведенные исследования, рассказала АТ главный... 19.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-19T14:58+0300
2024-04-19T14:58+0300
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море
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В летних вспышках ротавируса в Абхазии морская вода не виновата. Это подтвердили проведенные исследования, рассказала АТ главный санврач республики Алла Беляева. Она уточнила, что морскую воду исследуют с 15 мая по 15 октября. В Сухуме ее отбирают еженедельно в 13 точках на участке между реками Гумиста и Кяласур. По словам Беляевой, в прошлом году в республики впервые запустили ПЦР-nестирование на три бактерии и четыре вируса. Специалисты считали, что во вспышках инфекционных болезней виновата морская вода. Исследования показали, что в первую очередь люди болели ротавирусами, во вторую – норовирусами. Эти оба вируса вызывают кишечную инфекцию.Анализ морской воды только в конце августа показал наличие астровируса в двух точках из тринадцати. В структуре кишечной заболеваемости он занимал последнее место. При этом специалисты ни разу не выделили ротавирус или норовирус. Из этого можно сделать вывод, что виновата не морская вода, а плохая личная гигиена, заключила главный санврач Абхазии.
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абхазия, море
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. В летних вспышках ротавируса в Абхазии морская вода не виновата. Это подтвердили проведенные исследования, рассказала АТ главный санврач республики Алла Беляева.
Она уточнила, что морскую воду исследуют с 15 мая по 15 октября. В Сухуме ее отбирают еженедельно в 13 точках на участке между реками Гумиста и Кяласур.
По словам Беляевой, в прошлом году в республики впервые запустили ПЦР-nестирование на три бактерии и четыре вируса. Специалисты считали, что во вспышках инфекционных болезней виновата морская вода. Исследования показали, что в первую очередь люди болели ротавирусами, во вторую – норовирусами. Эти оба вируса вызывают кишечную инфекцию.
Анализ морской воды только в конце августа показал наличие астровируса в двух точках из тринадцати. В структуре кишечной заболеваемости он занимал последнее место. При этом специалисты ни разу не выделили ротавирус или норовирус.
Из этого можно сделать вывод, что виновата не морская вода, а плохая личная гигиена, заключила главный санврач Абхазии.