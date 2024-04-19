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Лавров о переговорах с Украиной: веры им никакой нет

Лавров о переговорах с Украиной: веры им никакой нет

Sputnik Абхазия

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" рассказал о том, чем усложняются мирные переговоры с... 19.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-19T14:48+0300

2024-04-19T14:48+0300

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Лавров о переговорах с Украиной: веры им никакой нет Sputnik Абхазия Лавров о переговорах с Украиной: веры им никакой нет

Россия не будет делать паузы в боевых действиях в случае начала мирных переговоров с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Готовы ли мы к переговорам? Во-первых, Зеленский сам себе запретил переговоры. Пусть хотя бы первый шаг сделает, отменит свой декрет. Во-вторых, конечно же, веры им никакой нет. Как долго мы себя пытались заставить верить. Когда будем готовы, в отличие от стамбульской истории, мы не будем делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. И реалии на земле стали существенно другими, и это необходимо учитывать", – отметил дипломат. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью трем радиостанциям – Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

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