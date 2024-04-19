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Руслан Хашиг предложил наладить сотрудничество в области СМИ с Южной Осетией

Руслан Хашиг предложил наладить сотрудничество в области СМИ с Южной Осетией

Sputnik Абхазия

Председатель Союза журналистов Абхазии считает важным создание новых информационных ресурсов с Южной Осетией. 19.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-19T16:13+0300

2024-04-19T16:13+0300

2024-04-19T16:36+0300

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия и Южная Осетия должны развивать информационное сотрудничество, сказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг во время видеомоста на научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги 2024. Силы притяжения" на тему "Роль частично признанных государств в современном мире".В продолжение Хашиг сказал, что союзы журналистов Абхазии и Южной Осетии могли бы стать инициаторами создания новых информационных ресурсов."Есть интересный опыт телевещания в рамках СНГ. Телекомпания МИР, учрежденная странами СНГ, вещает во многих странах бывшего Советского Союза, и они все вместе являются учредителями, формируют бюджет и проводят информационную политику", – сказал Хашиг.В материалах, которые выходят на телеканале МИР нет информации об Абхазии и Южной Осетии, не найдены механизмы, как Абхазия могла бы присоединиться к такому проекту. При этом могут возникать определенные проблемы, связанные с тем, что республики не признаны странами СНГ, кроме России.

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