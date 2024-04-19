https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/ruslan-khashig-predlozhil-naladit-sotrudnichestvo-v-oblasti-smi-s-yuzhnoy-osetiey--1050810346.html
Руслан Хашиг предложил наладить сотрудничество в области СМИ с Южной Осетией
Руслан Хашиг предложил наладить сотрудничество в области СМИ с Южной Осетией
Sputnik Абхазия
Председатель Союза журналистов Абхазии считает важным создание новых информационных ресурсов с Южной Осетией. 19.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-19T16:13+0300
2024-04-19T16:13+0300
2024-04-19T16:36+0300
в абхазии
абхазия
сухум
журналистика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102466/31/1024663161_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c9c0337f8be0d9cf14937de37fd03d0f.jpg
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия и Южная Осетия должны развивать информационное сотрудничество, сказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг во время видеомоста на научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги 2024. Силы притяжения" на тему "Роль частично признанных государств в современном мире".В продолжение Хашиг сказал, что союзы журналистов Абхазии и Южной Осетии могли бы стать инициаторами создания новых информационных ресурсов."Есть интересный опыт телевещания в рамках СНГ. Телекомпания МИР, учрежденная странами СНГ, вещает во многих странах бывшего Советского Союза, и они все вместе являются учредителями, формируют бюджет и проводят информационную политику", – сказал Хашиг.В материалах, которые выходят на телеканале МИР нет информации об Абхазии и Южной Осетии, не найдены механизмы, как Абхазия могла бы присоединиться к такому проекту. При этом могут возникать определенные проблемы, связанные с тем, что республики не признаны странами СНГ, кроме России.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102466/31/1024663161_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8e23bb00ab55b9c65a739bb3e44795fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сухум, журналистика
абхазия, сухум, журналистика
Руслан Хашиг предложил наладить сотрудничество в области СМИ с Южной Осетией
16:13 19.04.2024 (обновлено: 16:36 19.04.2024)
Председатель Союза журналистов Абхазии считает важным создание новых информационных ресурсов с Южной Осетией.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия и Южная Осетия должны развивать информационное сотрудничество, сказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг во время видеомоста на научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги 2024. Силы притяжения" на тему "Роль частично признанных государств в современном мире".
"При этом очень много интернет-ресурсов общекавказского характера, где Южная Осетия, Абхазия и другие кавказские республики присутствуют, но эти ресурсы созданы и учредителями этих ресурсов не являются ни Абхазия, ни Южная Осетия. Поэтому нужно естественно думать, что нужно нам организационно проработать, чтобы мы становились бы учредителями вот таких организаций", – подчеркнул он.
В продолжение Хашиг сказал, что союзы журналистов Абхазии и Южной Осетии могли бы стать инициаторами создания новых информационных ресурсов.
"Есть интересный опыт телевещания в рамках СНГ. Телекомпания МИР, учрежденная странами СНГ, вещает во многих странах бывшего Советского Союза, и они все вместе являются учредителями, формируют бюджет и проводят информационную политику", – сказал Хашиг.
В материалах, которые выходят на телеканале МИР нет информации об Абхазии и Южной Осетии, не найдены механизмы, как Абхазия могла бы присоединиться к такому проекту. При этом могут возникать определенные проблемы, связанные с тем, что республики не признаны странами СНГ, кроме России.