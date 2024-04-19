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Сергей Лавров дал интервью трем российским радиостанциям
Сергей Лавров дал интервью трем российским радиостанциям
Sputnik Абхазия
Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". 19.04.2024, Sputnik Абхазия
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Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"."Оно будет посвящено вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. Беседу проведут главные редакторы указанных средств массовой информации, Маргарита Симоньян, Олеся Носова и Роман Бабаян", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
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сергей лавров, мид рф, видео
сергей лавров, мид рф, видео
Сергей Лавров дал интервью трем российским радиостанциям
12:04 19.04.2024 (обновлено: 13:59 19.04.2024)
Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
"Оно будет посвящено вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. Беседу проведут главные редакторы указанных средств массовой информации, Маргарита Симоньян, Олеся Носова и Роман Бабаян", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.