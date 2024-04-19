https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/sergey-lavrov-daet-intervyu-trem-radiostantsiyam-1050803938.html

Сергей Лавров дал интервью трем российским радиостанциям

Сергей Лавров дал интервью трем российским радиостанциям

Sputnik Абхазия

Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". 19.04.2024, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

мид рф

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Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 19 апреля, даст интервью трем радиостанциям - Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"."Оно будет посвящено вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. Беседу проведут главные редакторы указанных средств массовой информации, Маргарита Симоньян, Олеся Носова и Роман Бабаян", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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