https://sputnik-abkhazia.ru/20240419/v-abkhazii-otmenili-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-1050812388.html

В Абхазии отменили веерные отключения электричества

В Абхазии отменили веерные отключения электричества

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Веерные отключения электричества отменили в Абхазии, сообщило "Черноморэнерго". 19.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-19T18:28+0300

2024-04-19T18:28+0300

2024-04-19T18:28+0300

в абхазии

абхазия

сухум

черноморэнерго

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277904_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_567d0295174e89c9745154ece339e64a.jpg

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Веерные отключения электричества отменили в Абхазии, сообщило "Черноморэнерго".Все ограничения на подачу электроэнергии снимут с 0:00 20 апреля, говорится в сообщении предприятия.Веерные отключения впервые ввели в западной части Абхазии и в Сухуме 26 января. Сначала света в республике не было по четыре часа в сутки. Позже график ужесточили до шести часов.Поэтапно снимать ограничения на подачу электричества "Черноморэнерго" начало 14 апреля.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, черноморэнерго