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В Абхазии отменили веерные отключения электричества
В Абхазии отменили веерные отключения электричества
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Веерные отключения электричества отменили в Абхазии, сообщило "Черноморэнерго". 19.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-19T18:28+0300
2024-04-19T18:28+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Веерные отключения электричества отменили в Абхазии, сообщило "Черноморэнерго".Все ограничения на подачу электроэнергии снимут с 0:00 20 апреля, говорится в сообщении предприятия.Веерные отключения впервые ввели в западной части Абхазии и в Сухуме 26 января. Сначала света в республике не было по четыре часа в сутки. Позже график ужесточили до шести часов.Поэтапно снимать ограничения на подачу электричества "Черноморэнерго" начало 14 апреля.
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абхазия, сухум, черноморэнерго
абхазия, сухум, черноморэнерго
В Абхазии отменили веерные отключения электричества
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Веерные отключения электричества отменили в Абхазии, сообщило "Черноморэнерго".
Все ограничения на подачу электроэнергии снимут с 0:00 20 апреля, говорится в сообщении предприятия.
Веерные отключения впервые ввели в западной части Абхазии и в Сухуме 26 января. Сначала света в республике не было по четыре часа в сутки. Позже график ужесточили до шести часов.
Поэтапно снимать ограничения на подачу электричества "Черноморэнерго" начало 14 апреля.