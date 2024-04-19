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Юрченко о новом сезоне для Сухумского бассейна
Юрченко о новом сезоне для Сухумского бассейна
Sputnik Абхазия
Директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко в интервью радио Sputnik рассказал, как будет работать Сухумский бассейн предстоящим летом. 19.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-19T14:01+0300
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Юрченко о новом сезоне для Сухумского бассейна
Sputnik Абхазия
Юрченко о новом сезоне для Сухумского бассейна
Как рассказал Юрченко, всю зиму в бассейне продолжали фильтровать воду. Для очистки воды удалось приобрести еще два насоса. Из нового, после запуска бассейна добавятся также занятия для детей и занятия аквааэробикой. Цены на посещение бассейна останутся прежними. При этом, только в Сухуме нет почасовой оплаты. А само начало работы объекта зависит от погоды. Обо всем подробнее слушайте в подкасте. Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой". За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс и запустить бассейн.
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подкасты, абхазия, бассейны, сухум, аудио
Юрченко о новом сезоне для Сухумского бассейна
14:01 19.04.2024 (обновлено: 14:02 19.04.2024)
Директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко в интервью радио Sputnik рассказал, как будет работать Сухумский бассейн предстоящим летом.
Как рассказал Юрченко, всю зиму в бассейне продолжали фильтровать воду. Для очистки воды удалось приобрести еще два насоса. Из нового, после запуска бассейна добавятся также занятия для детей и занятия аквааэробикой. Цены на посещение бассейна останутся прежними. При этом, только в Сухуме нет почасовой оплаты. А само начало работы объекта зависит от погоды.
Обо всем подробнее слушайте в подкасте
.
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось. В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой". За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс и запустить бассейн.