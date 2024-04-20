https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/ankvab-o-rabote-sukhumskogo-vodokanala-my-kak-pozharnye-bezhim-tuda-gde-zagorelos-1050790709.html
Анкваб о работе сухумского "Водоканала": мы, как пожарные, бежим туда, где "загорелось"
Анкваб о работе сухумского "Водоканала": мы, как пожарные, бежим туда, где "загорелось"
Sputnik Абхазия
Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб рассказал в эфире радио Sputnik о причине отключений питьевой воды в столице, об условиях работы и... 20.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-20T13:22+0300
2024-04-20T13:22+0300
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Анкваб о работе сухумского "Водоканала": мы как пожарные бежим туда, где "загорелось"
Sputnik Абхазия
Анкваб о работе сухумского "Водоканала": мы как пожарные бежим туда, где "загорелось"
Причина частых отключений питьевой воды в Сухуме – это устаревшие коммуникации, около 85% водопроводных труб нуждаются в замене, сказал Анкваб."Конечно, много водоводов и разводящих сетей уже поменяли, но это составляет около 15% лишь от всего объема водопроводов, которые существуют в городе. Осталось много старых труб, почти 85%, и потому проводятся запланированные работы", – отметил Анкваб.По его словам, решение о временной остановке подачи воды на день принимается после того, как специалисты определяют несколько участков водопровода, которые требуют ремонтных работ. Предприятие обладает достаточным количеством техники и оборудования, но не хватает рабочих рук, сообщил главный инженер сухумского "Водоканала"."Наша ежедневная работа, как у пожарных, где "загорелось" туда и бежим. Техники достаточно, есть оборудование, но не хватает людских ресурсов. У нас беда с канализационным хозяйством. На весь "Водоканал" всего один электросварщик. Много людей приходило, но как увидят труд, который нужно затрачивать, чтобы заработать 15-16 тысяч рублей, уходят и на второй день не приходят. Это очень тяжелый труд и малооплачиваемый", – подчеркнул Анкваб.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, вода, водоканал абхазии, отключение, ремонт, водопровод, подкасты, аудио
абхазия, вода, водоканал абхазии, отключение, ремонт, водопровод, подкасты, аудио
Анкваб о работе сухумского "Водоканала": мы, как пожарные, бежим туда, где "загорелось"
Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб рассказал в эфире радио Sputnik о причине отключений питьевой воды в столице, об условиях работы и сложностях, с которыми сталкиваются сотрудники предприятия.
Причина частых отключений питьевой воды в Сухуме – это устаревшие коммуникации, около 85% водопроводных труб нуждаются в замене, сказал Анкваб.
"Конечно, много водоводов и разводящих сетей уже поменяли, но это составляет около 15% лишь от всего объема водопроводов, которые существуют в городе. Осталось много старых труб, почти 85%, и потому проводятся запланированные работы", – отметил Анкваб.
По его словам, решение о временной остановке подачи воды на день принимается после того, как специалисты определяют несколько участков водопровода, которые требуют ремонтных работ. Предприятие обладает достаточным количеством техники и оборудования, но не хватает рабочих рук, сообщил главный инженер сухумского "Водоканала".
"Наша ежедневная работа, как у пожарных, где "загорелось" туда и бежим. Техники достаточно, есть оборудование, но не хватает людских ресурсов. У нас беда с канализационным хозяйством. На весь "Водоканал" всего один электросварщик. Много людей приходило, но как увидят труд, который нужно затрачивать, чтобы заработать 15-16 тысяч рублей, уходят и на второй день не приходят. Это очень тяжелый труд и малооплачиваемый", – подчеркнул Анкваб.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.