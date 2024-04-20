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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240420/rossiyskaya-pvo-sbila-samolet-su-25-vozdushnykh-sil-ukrainy-1050816550.html
Российская ПВО сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины
Российская ПВО сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России. 20.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-20T14:21+0300
2024-04-20T14:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.Кроме того, за сутки ПВО перехватила 213 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции.Всего с начала спецоперации уничтожено: 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотников, 506 зенитных ракетных комплексов, 15812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы специальной военной автомобильной техники.
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спецоперация
спецоперация

Российская ПВО сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины

14:21 20.04.2024
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2024
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, за сутки ПВО перехватила 213 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотников, 506 зенитных ракетных комплексов, 15812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы специальной военной автомобильной техники.
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