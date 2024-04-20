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Взаимный интерес: Хинтба о культурном обмене России и Абхазии
Взаимный интерес: Хинтба о культурном обмене России и Абхазии
Sputnik Абхазия
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал о том, как Абхазия и Россия взаимодействуют в сфере культуры. 20.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-20T10:27+0300
2024-04-20T10:27+0300
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Взаимный интерес: Хинтба
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Хинтба
Балтийский культурный форум –одно из главных мероприятий по развитию культуры в регионах России. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы. Цель форума – раскрыть перспективу развития сферы культуры региона. Всего на Балтийский культурный форум приехали больше 600 участников и 100 спикеров из России и зарубежья. Среди его участников был и генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба. О том, как происходит культурный обмен между странами и что дает участие в подобных форумах абхазской культуре, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, культура, театр, русдрам, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, россия, культура, театр, русдрам, аудио
Взаимный интерес: Хинтба о культурном обмене России и Абхазии
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал о том, как Абхазия и Россия взаимодействуют в сфере культуры.
Балтийский культурный форум –одно из главных мероприятий по развитию культуры в регионах России. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью представители культурных учреждений и деятели искусств обсуждают самые актуальные вопросы. Цель форума – раскрыть перспективу развития сферы культуры региона. Всего на Балтийский культурный форум приехали больше 600 участников и 100 спикеров из России и зарубежья. Среди его участников был и генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.
О том, как происходит культурный обмен между странами и что дает участие в подобных форумах абхазской культуре, слушайте в подкасте.