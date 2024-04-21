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Память погибших в ОВНА почтили участники II медицинского форума

Память погибших в ОВНА почтили участники II медицинского форума

Sputnik Абхазия

Медицинский форум проводится в республике уже второй раз, основные мероприятия запланированы на 22-23 апреля. 21.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Участники II Абхазского медицинского форума почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме. Об этом сообщает Минздрав. В мероприятии приняли участие министры здравоохранения Абхазии и Приднестровья Эдуард Бутба и Кристина Албул, представители российского научного сообщества, сотрудники Министерства здравоохранения Абхазии. II Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме 22-23 апреля. В нем примут участие абхазские и российские эксперты, представители Южной Осетии, Приднестровья, Самаркандского университета.

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