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Память погибших в ОВНА почтили участники II медицинского форума
Память погибших в ОВНА почтили участники II медицинского форума
Sputnik Абхазия
Медицинский форум проводится в республике уже второй раз, основные мероприятия запланированы на 22-23 апреля. 21.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-21T11:14+0300
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Участники II Абхазского медицинского форума почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме. Об этом сообщает Минздрав. В мероприятии приняли участие министры здравоохранения Абхазии и Приднестровья Эдуард Бутба и Кристина Албул, представители российского научного сообщества, сотрудники Министерства здравоохранения Абхазии. II Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме 22-23 апреля. В нем примут участие абхазские и российские эксперты, представители Южной Осетии, Приднестровья, Самаркандского университета.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, минздрав абхазии, новости
абхазия, минздрав абхазии, новости
Память погибших в ОВНА почтили участники II медицинского форума
Медицинский форум проводится в республике уже второй раз, основные мероприятия запланированы на 22-23 апреля.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik.
Участники II Абхазского медицинского форума почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы в Сухуме. Об этом сообщает
Минздрав.
В мероприятии приняли участие министры здравоохранения Абхазии и Приднестровья Эдуард Бутба и Кристина Албул, представители российского научного сообщества, сотрудники Министерства здравоохранения Абхазии.
II Абхазский медицинский форум пройдет в Сухуме 22-23 апреля. В нем примут участие абхазские и российские эксперты, представители Южной Осетии, Приднестровья, Самаркандского университета.