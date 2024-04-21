Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы... 21.04.2024, Sputnik Абхазия

Правда тела. Существуют ли рефлексы?

Радио Правда тела. Существуют ли рефлексы?

Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание.