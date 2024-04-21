https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/pravda-tela-suschestvuyut-li-refleksy-1050808824.html
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Sputnik Абхазия
Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы... 21.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-21T10:12+0300
2024-04-21T10:12+0300
2024-04-21T19:35+0300
радио
подкасты риа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/13/1050808659_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_1c04671bcfcaa8f4927fbc84ce0de71d.jpg
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Sputnik Абхазия
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология".Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/13/1050808659_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_f19b583a97f13bc1cfbbe498db457de4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Правда тела. Существуют ли рефлексы?
10:12 21.04.2024 (обновлено: 19:35 21.04.2024)
Чем условные рефлексы отличаются от безусловных, что удар под колено говорит врачу о состоянии человека и зачем нам рефлекс сужающегося зрачка. Как рефлексы "принимают участие" в обучении животных и людей, и считаются ли ими ходьба, бег и плавание.
Эксперт эпизода - врач-нейрофизиолог Университетской клиники и ассистент кафедры клинической нейрофизиологии Красноярского государственного медицинского университета, старший преподаватель Института педагогики психологии и социологии Сибирского федерального университета Кирилл Газенкампф.
Эпизод записан в партнерстве с сообществом "Нейрофизиология"
.