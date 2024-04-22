https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/akhba-o-migratsionnom-sbore-dlya-gostey-abkhazii-ne-kurortnyy-sbor-1050826172.html
Ахба о миграционном сборе для гостей Абхазии: не курортный сбор
Ахба о миграционном сборе для гостей Абхазии: не курортный сбор
Sputnik Абхазия
С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. Теперь им необходимо... 22.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-22T14:26+0300
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Ахба о миграционном сборе для гостей Абхазии: не курортный сбор
Sputnik Абхазия
Ахба о миграционном сборе для гостей Абхазии: не курортный сбор
С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. Теперь им необходимо вставать на учет по мету пребывания и оплатить госпошлину в размере 200 рублей в случае пребывания в республике больше двух недель. Как это работает в туристической сфере, рассказал челн Общественной палаты, эксперт в сфере туризма Астамыр Ахба. "Регистрировать лиц, пребывающих с любой целью, нужно и в отелях, и в других средствах размещения. Это необходимая норма. Но формы регистрации нужно упрощать, чтобы пребывающие не сталкивались с определенными трудностями. Можно взять и посмотреть опыт Российской Федерации. С 2019 года у них тоже произошли изменения в этом направлении. Норма, принятая в России, считает более упрощенной, более удобной", – сказал Ахба. Эту пошлину нельзя путать с курортным сбором. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, туризм, миграционная политика, аудио
подкасты, абхазия, туризм, миграционная политика, аудио
С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. Теперь им необходимо вставать на учет по мету пребывания и оплатить госпошлину в размере 200 рублей в случае пребывания в республике больше двух недель.
Как это работает в туристической сфере, рассказал челн Общественной палаты, эксперт в сфере туризма Астамыр Ахба.
"Регистрировать лиц, пребывающих с любой целью, нужно и в отелях, и в других средствах размещения. Это необходимая норма. Но формы регистрации нужно упрощать, чтобы пребывающие не сталкивались с определенными трудностями. Можно взять и посмотреть опыт Российской Федерации. С 2019 года у них тоже произошли изменения в этом направлении. Норма, принятая в России, считает более упрощенной, более удобной", – сказал Ахба.
Эту пошлину нельзя путать с курортным сбором.
Подробности слушайте в подкасте
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