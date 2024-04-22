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Ахба о миграционном сборе для гостей Абхазии: не курортный сбор

Ахба о миграционном сборе для гостей Абхазии: не курортный сбор

Sputnik Абхазия

С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. Теперь им необходимо... 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T14:26+0300

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Ахба о миграционном сборе для гостей Абхазии: не курортный сбор Sputnik Абхазия Ахба о миграционном сборе для гостей Абхазии: не курортный сбор

С 1 января изменились правила регистрационного учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту временного пребывания в Абхазии. Теперь им необходимо вставать на учет по мету пребывания и оплатить госпошлину в размере 200 рублей в случае пребывания в республике больше двух недель. Как это работает в туристической сфере, рассказал челн Общественной палаты, эксперт в сфере туризма Астамыр Ахба. "Регистрировать лиц, пребывающих с любой целью, нужно и в отелях, и в других средствах размещения. Это необходимая норма. Но формы регистрации нужно упрощать, чтобы пребывающие не сталкивались с определенными трудностями. Можно взять и посмотреть опыт Российской Федерации. С 2019 года у них тоже произошли изменения в этом направлении. Норма, принятая в России, считает более упрощенной, более удобной", – сказал Ахба. Эту пошлину нельзя путать с курортным сбором. Подробности слушайте в подкасте.

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