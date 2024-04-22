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Дело об уклонении юрлицом от уплаты налогов возбудило МВД Абхазии

Дело об уклонении юрлицом от уплаты налогов возбудило МВД Абхазии

Sputnik Абхазия

"Благотворительный фонд социально-культурных инициатив" был создан в 2015 году в целях оказания помощи малообеспеченным жителям республики, организации... 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T18:21+0300

2024-04-22T18:21+0300

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Уголовное дело по факту уклонения юрлицом от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении Азамата Багателия, главы "Благотворительного фонда социально-культурных инициатив". Об этом сообщает МВД Абхазии.Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации, согласно абхазскому законодательству, наказывается штрафом от 50 до 150 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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