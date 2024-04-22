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II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме
II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
Форум будет проходить в Сухуме с 22 по 23 апреля. Вместе с абхазскими медиками и учеными в нем участвуют российские специалисты, представители Приднестровья и... 22.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме.Он подчеркнул, что мероприятие должно объединить представителей органов здравоохранения и врачей для того, чтобы обеспечить оказание гражданам качественной медицинской помощи.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что международное сотрудничество — неотъемлемое условие развития медицины. Он подчеркнул, что многие абхазские врачи получили высшее образование в российских вузах и выразил надежду на то, что обмен опытом между Абхазией, Россией, Южной Осетией и Приднестровьем в рамках II Абхазского медицинского форума поможет укрепить международные связи.
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II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме
11:44 22.04.2024 (обновлено: 12:09 22.04.2024)
Форум будет проходить в Сухуме с 22 по 23 апреля. Вместе с абхазскими медиками и учеными в нем участвуют российские специалисты, представители Приднестровья и Южной Осетии.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме.
"Это событие, собравшее вместе академиков, докторов и кандидатов медицинских наук, ученых, имеет большое значение для развития медицины", – отметил президент Аслан Бжания, приветствуя участников.
Он подчеркнул, что мероприятие должно объединить представителей органов здравоохранения и врачей для того, чтобы обеспечить оказание гражданам качественной медицинской помощи.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что международное сотрудничество — неотъемлемое условие развития медицины.
Он подчеркнул, что многие абхазские врачи получили высшее образование в российских вузах и выразил надежду на то, что обмен опытом между Абхазией, Россией, Южной Осетией и Приднестровьем в рамках II Абхазского медицинского форума поможет укрепить международные связи.