https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/ii-abkhazskiy-meditsinskiy-forum-otkrylsya-v-sukhume-1050825734.html

II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме

II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

Форум будет проходить в Сухуме с 22 по 23 апреля. Вместе с абхазскими медиками и учеными в нем участвуют российские специалисты, представители Приднестровья и... 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T11:44+0300

2024-04-22T11:44+0300

2024-04-22T12:09+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Абхазский медицинский форум открылся в Сухуме.Он подчеркнул, что мероприятие должно объединить представителей органов здравоохранения и врачей для того, чтобы обеспечить оказание гражданам качественной медицинской помощи.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что международное сотрудничество — неотъемлемое условие развития медицины. Он подчеркнул, что многие абхазские врачи получили высшее образование в российских вузах и выразил надежду на то, что обмен опытом между Абхазией, Россией, Южной Осетией и Приднестровьем в рамках II Абхазского медицинского форума поможет укрепить международные связи.

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